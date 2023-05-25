https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874159490.html
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета - РИА Новости, 25.05.2023
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета
Военный корреспондент РИА Новости запечатлел освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета, видео опубликовано в Telegram-канале агентства. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:55
2023-05-25T17:55
2023-05-25T19:52
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артемовск
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АРТЕМОВСК, 25 мая — РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости запечатлел освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета, видео опубликовано в Telegram-канале агентства. Съемка, которую вели при помощи беспилотника, начинается с железнодорожной станции. На кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов, а также других разрушенных зданий. Аппарат, пролетая над городом, заснял парк аттракционов, в котором выглядит будто нетронутым колесо обозрения. Далее за деревьями можно увидеть храм — тоже уцелевший, но со следами попадания снарядов. Дрон летит между двумя золотыми куполами, а за ними — снова разрушенные здания. Людей на улицах почти нет, заметны только несколько бойцов у тоннеля под автодорогой. Стоят и некоторые высотные здания, хотя ВСУ при отступлении старались взрывать их, чтобы не оставлять российским бойцам выгодных огневых позиций. Также сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, однако пламя там сейчас не горит. Кроме того, на одной из множества разбитых, но не разрушенных полностью пятиэтажек виден российский флаг.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие. В Кремле отметили, что всех отличившихся в операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874088732.html
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Освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета
Освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета
2023-05-25T17:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета
Военкор РИА Новости снял освобожденный Артемовск на видео при помощи беспилотника