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Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 25.05.2023 (обновлено: 19:52 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874159490.html
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета - РИА Новости, 25.05.2023
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета
Военный корреспондент РИА Новости запечатлел освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета, видео опубликовано в Telegram-канале агентства. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:55
2023-05-25T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
днр
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АРТЕМОВСК, 25 мая — РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости запечатлел освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета, видео опубликовано в Telegram-канале агентства. Съемка, которую вели при помощи беспилотника, начинается с железнодорожной станции. На кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов, а также других разрушенных зданий. Аппарат, пролетая над городом, заснял парк аттракционов, в котором выглядит будто нетронутым колесо обозрения. Далее за деревьями можно увидеть храм — тоже уцелевший, но со следами попадания снарядов. Дрон летит между двумя золотыми куполами, а за ними — снова разрушенные здания. Людей на улицах почти нет, заметны только несколько бойцов у тоннеля под автодорогой. Стоят и некоторые высотные здания, хотя ВСУ при отступлении старались взрывать их, чтобы не оставлять российским бойцам выгодных огневых позиций. Также сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, однако пламя там сейчас не горит. Кроме того, на одной из множества разбитых, но не разрушенных полностью пятиэтажек виден российский флаг.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие. В Кремле отметили, что всех отличившихся в операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874088732.html
артемовск
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украина
донецкая народная республика
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Освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета
Освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
Появились кадры Артемовска с высоты птичьего полета

Военкор РИА Новости снял освобожденный Артемовск на видео при помощи беспилотника

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АРТЕМОВСК, 25 мая — РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости запечатлел освобожденный Артемовск с высоты птичьего полета, видео опубликовано в Telegram-канале агентства.
Съемка, которую вели при помощи беспилотника, начинается с железнодорожной станции. На кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов, а также других разрушенных зданий. Аппарат, пролетая над городом, заснял парк аттракционов, в котором выглядит будто нетронутым колесо обозрения.
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21 мая, 17:09
Далее за деревьями можно увидеть храм — тоже уцелевший, но со следами попадания снарядов. Дрон летит между двумя золотыми куполами, а за ними — снова разрушенные здания. Людей на улицах почти нет, заметны только несколько бойцов у тоннеля под автодорогой.
Стоят и некоторые высотные здания, хотя ВСУ при отступлении старались взрывать их, чтобы не оставлять российским бойцам выгодных огневых позиций. Также сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, однако пламя там сейчас не горит. Кроме того, на одной из множества разбитых, но не разрушенных полностью пятиэтажек виден российский флаг.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.
Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие. В Кремле отметили, что всех отличившихся в операции представят к государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
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