https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874042996.html

В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск

В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск - РИА Новости, 25.05.2023

В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск

Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:37

2023-05-25T11:37

2023-05-25T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ян гагин

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Накануне Гагин сообщал, что в районе города Часов Яр, рядом с Артемовском, по-прежнему остается серьезное скопление украинских военных и техники. "Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна. Но насколько она будет успешна, большой вопрос, потому что не только весь город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией", - сказал Гагин в эфире Первого канала. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ освобождение города завершено. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874027729.html

россия

донецкая народная республика

украина

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ян гагин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, артемовск