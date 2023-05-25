https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874042996.html
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск - РИА Новости, 25.05.2023
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск
Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:37
2023-05-25T11:37
2023-05-25T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ян гагин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Накануне Гагин сообщал, что в районе города Часов Яр, рядом с Артемовском, по-прежнему остается серьезное скопление украинских военных и техники. "Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна. Но насколько она будет успешна, большой вопрос, потому что не только весь город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией", - сказал Гагин в эфире Первого канала. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ освобождение города завершено. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874027729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск
Советник Пушилина Гагин: ВСУ с большой долей вероятности попытаются отбить Артемовск