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В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874042996.html
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск - РИА Новости, 25.05.2023
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск
Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:37
2023-05-25T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ян гагин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Накануне Гагин сообщал, что в районе города Часов Яр, рядом с Артемовском, по-прежнему остается серьезное скопление украинских военных и техники. "Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна. Но насколько она будет успешна, большой вопрос, потому что не только весь город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией", - сказал Гагин в эфире Первого канала. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ освобождение города завершено. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874027729.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, ян гагин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Артемовск
В Донецке считают, что ВСУ попытаются отбить Артемовск

Советник Пушилина Гагин: ВСУ с большой долей вероятности попытаются отбить Артемовск

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск
Город Артемовск - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артемовск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Накануне Гагин сообщал, что в районе города Часов Яр, рядом с Артемовском, по-прежнему остается серьезное скопление украинских военных и техники.
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21 мая, 17:09
"Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна. Но насколько она будет успешна, большой вопрос, потому что не только весь город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией", - сказал Гагин в эфире Первого канала.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ освобождение города завершено.
Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРАртемовск
 
 
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