https://ria.ru/20230525/artemovsk-1874027729.html

СМИ: Киев посылал в Артемовск "зеленых" мобилизованных, чтобы сберечь силы

СМИ: Киев посылал в Артемовск "зеленых" мобилизованных, чтобы сберечь силы - РИА Новости, 25.05.2023

СМИ: Киев посылал в Артемовск "зеленых" мобилизованных, чтобы сберечь силы

Киев на фоне больших потерь среди профессиональных войск отправлял в Артемовск необученных мобилизованных, стремясь сохранить для наступления более опытных... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:54

2023-05-25T10:54

2023-05-25T12:38

специальная военная операция на украине

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артемовск

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Киев на фоне больших потерь среди профессиональных войск отправлял в Артемовск необученных мобилизованных, стремясь сохранить для наступления более опытных военных, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). "Стремясь сохранить обученные и снаряженные Западом бригады для долгожданного наступления, когда многие из профессиональных военных погибли, Киев направил мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение", — говорится в публикации.Насколько успешной была эта тактика, покажет масштабное наступление, отмечают журналисты."Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), что может в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену", — приводит издание слова бывшего главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса. WSJ пишет о группе мобилизованных в феврале в украинскую 93-ю механизированную бригаду, в которую в основном вошли "бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными, перебивались случайными заработками в качестве разнорабочих". Как отмечается, почти никто из них не имел боевого опыта. Согласно документам и фотографиям, на которые ссылается газета, на базе, куда их доставили, новобранцам выдали оружие и обмундирование советских времен, а через два дня отвезли в Константиновку, расположенную недалеко от Артемовска. Еще через пару дней прибыл старшина роты и сообщил, что у него есть приказ отправить людей в Артемовск группами по шесть человек. Как пишет WSJ, некоторые из мужчин грозились написать официальный отказ выполнять приказ, ссылаясь на отсутствие подготовки и неумение стрелять. Однако украинский военный ответил, что "Бахмут научит". Мобилизованные рассказали, что, прибыв на позиции в Артемовск, они попали под обстрел из гранатометов и минометов, и несколько человек сразу погибли. По данным газеты, жены пропавших без вести военнослужащих возмущены тем, что тех отправили в Артемовск без подготовки. Как отмечается, в феврале украинские законодатели внесли законопроект, предусматривающий как минимум трехмесячную подготовку для мобилизованных, но он не был принят. При этом Минобороны Украины официально отрицает, что отправляло военных без подготовки в Артемовск, а один из опрошенных WSJ офицеров 93-й бригады заверил, что не слышал о таких случаях в своей части. Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании.Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий ЧВК при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС освобождение города завершено. Президент России Владимир Путин поздравил "штурмовые отряды "Вагнер" и военнослужащих ВС с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230525/eks-sovetnik-1874006417.html

https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873587596.html

https://ria.ru/20230523/organy-1873527743.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр