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ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/artemovsk-1873997396.html
ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко
ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023
ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко
Украинская армия оставила ряд позиций северо-западнее Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:55
2023-05-25T08:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
евгений пригожин
владимир путин
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия оставила ряд позиций северо-западнее Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции", - сообщил Марочко. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873961586.html
россия
артемовск
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безопасность, россия, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, евгений пригожин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Евгений Пригожин, Владимир Путин
ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко

Марочко: украинская армия понесла критические потери северо-западнее Артемовска

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия оставила ряд позиций северо-западнее Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции", - сообщил Марочко.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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