https://ria.ru/20230525/artemovsk-1873997396.html

ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко

ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023

ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска, заявил Марочко

Украинская армия оставила ряд позиций северо-западнее Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:55

2023-05-25T08:55

2023-05-25T08:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

евгений пригожин

владимир путин

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия оставила ряд позиций северо-западнее Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции", - сообщил Марочко. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.

https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873961586.html

россия

артемовск

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, евгений пригожин, владимир путин