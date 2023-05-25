https://ria.ru/20230525/armeniya-1874140782.html
Ереван готов разблокировать транспортные связи в регионе, заявил Пашинян
Ереван готов разблокировать транспортные связи в регионе, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.05.2023
Ереван готов разблокировать транспортные связи в регионе, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:47
2023-05-25T16:47
2023-05-25T17:32
ереван
армения
никол пашинян
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ильхам алиев
азербайджан
россия
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе."Я хочу подтвердить готовность Республики Армения к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе. Коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения, мы называем "армянский перекресток". Мы готовы к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят", - сказал Пашинян.Он напомнил, что имеет в виду те транспортные, экономические коммуникации, которые предусмотрены трехсторонними заявлениями лидеров Армении, РФ и Азербайджана.
https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, никол пашинян, в мире, ильхам алиев, азербайджан, россия
Ереван, Армения, Никол Пашинян, В мире, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия
Ереван готов разблокировать транспортные связи в регионе, заявил Пашинян
Пашинян: Ереван готов разблокировать экономические и транспортные связи в регионе