https://ria.ru/20230525/aktivy-1874078999.html
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка - РИА Новости, 25.05.2023
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка
Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:36
2023-05-25T13:36
2023-05-25T13:47
экономика
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд."В 10-м пакете санкций против России были введены новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам Центробанка России. Срок подачи такой отчетности был 12 мая. Страны ЕС отчитались о более 200 миллиардах евро замороженных активов Центробанка России", - сказал он.Вопросы о том, сколько денег было заморожено в каждой европейской стране, представитель Еврокомиссии предложил адресовать в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20230525/tovary-1874061997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия
Экономика, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка
Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов ЦБ