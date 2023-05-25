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Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка - РИА Новости, 25.05.2023
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13:36 25.05.2023 (обновлено: 13:47 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/aktivy-1874078999.html
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка - РИА Новости, 25.05.2023
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка
Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:36
2023-05-25T13:47
экономика
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд."В 10-м пакете санкций против России были введены новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам Центробанка России. Срок подачи такой отчетности был 12 мая. Страны ЕС отчитались о более 200 миллиардах евро замороженных активов Центробанка России", - сказал он.Вопросы о том, сколько денег было заморожено в каждой европейской стране, представитель Еврокомиссии предложил адресовать в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20230525/tovary-1874061997.html
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экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия
Экономика, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия
Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка

Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
"В 10-м пакете санкций против России были введены новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам Центробанка России. Срок подачи такой отчетности был 12 мая. Страны ЕС отчитались о более 200 миллиардах евро замороженных активов Центробанка России", - сказал он.
Вопросы о том, сколько денег было заморожено в каждой европейской стране, представитель Еврокомиссии предложил адресовать в страны Евросоюза.
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