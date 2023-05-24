https://ria.ru/20230524/zhilploschad-1873957886.html

КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО

КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2023

КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело осужденного россиянина, которого перевели из колонии в СИЗО, сохранив условия содержания, тогда как в РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:13

2023-05-24T20:13

2023-05-24T20:13

происшествия

россия

сургут

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело осужденного россиянина, которого перевели из колонии в СИЗО, сохранив условия содержания, тогда как в следственном изоляторе ему полагалось вдвое больше "жилплощади", следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности части третьей статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой гражданина РФ Максима Пискарева. История вопросаКак информирует пресс-служба КС России, Пискарев был осужден на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в Сургуте. Его срок истекал в апреле 2018 года, однако летом 2017 года осужденного перевели в СИЗО-1 Архангельской области в связи с расследованием нового уголовного дела. Оттуда он был направлен в другой следственный изолятор и в феврале 2020 года вновь оказался в СИЗО-1. Пискарев обратился в суд с жалобой на то, что в СИЗО его содержали в перенаселенных камерах площадью 40 квадратных метров, где вместе с ним находилось от 12 до 20 человек. Как постановил суд, он был переведен в следственный изолятор в качестве осужденного, которые содержатся в СИЗО на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, где им положено два квадратных метра жилой площади. "Заявитель просит признать оспариваемое законоположение не соответствующим… конституции… поскольку оно позволяет содержать осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в него для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, в камерах, санитарная площадь которых в расчете на одного человека составляет менее трех квадратных метров, тогда как для содержащихся в следственном изоляторе подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, норма такой площади на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров", - приводится в постановлении КС позиция заявителя. Позиция судаКак указал Конституционный суд, сам факт оставления осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе либо перевод в него "не меняет и не может менять основания и условия исполнения наказания", а также правовое положение осужденного. При этом условия содержания не должны быть хуже, чем у подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу и находящихся в СИЗО. К таким условиям относится норма санитарной площади. По закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" она определена в размере четырех квадратных метров на одного человека. Разные нормы санитарной площади в зависимости от статуса лица, содержащегося в камере СИЗО, законом не установлены, отметил КС РФ. "Оспариваемая норма не противоречит конституции РФ. Она предполагает, что для таких лиц, как заявитель, размер площади в камере СИЗО определяется не в соответствии с нормами жилой площади, установленными для осужденных в исправительных колониях (два метра), а в размере, не меньшем, чем норма санитарной площади согласно закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - приводится в релизе позиция Конституционного суда. КС указал, что законодатель может предусмотреть более высокие нормативы площади в камере следственного изолятора для случаев, подобных делу заявителя. Если это невозможно обеспечить, то законодатель вправе ввести льготный зачет времени содержания в СИЗО осужденных в срок лишения свободы. "Осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, оставленный в СИЗО или переведенный туда для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, вправе требовать возмещения вреда, связанного с нарушением условий его содержания. Дело заявителя подлежит пересмотру", - заключается в релизе.

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873752832.html

https://ria.ru/20230412/ubiystvo-1864829218.html

https://ria.ru/20230511/ubiystvo-1871023540.html

https://rsport.ria.ru/20230508/futbol-1870530568.html

россия

сургут

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сургут, архангельская область