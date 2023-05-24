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КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2023
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20:13 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zhilploschad-1873957886.html
КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО
КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2023
КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело осужденного россиянина, которого перевели из колонии в СИЗО, сохранив условия содержания, тогда как в РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:13
2023-05-24T20:13
происшествия
россия
сургут
архангельская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело осужденного россиянина, которого перевели из колонии в СИЗО, сохранив условия содержания, тогда как в следственном изоляторе ему полагалось вдвое больше "жилплощади", следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности части третьей статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой гражданина РФ Максима Пискарева. История вопросаКак информирует пресс-служба КС России, Пискарев был осужден на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в Сургуте. Его срок истекал в апреле 2018 года, однако летом 2017 года осужденного перевели в СИЗО-1 Архангельской области в связи с расследованием нового уголовного дела. Оттуда он был направлен в другой следственный изолятор и в феврале 2020 года вновь оказался в СИЗО-1. Пискарев обратился в суд с жалобой на то, что в СИЗО его содержали в перенаселенных камерах площадью 40 квадратных метров, где вместе с ним находилось от 12 до 20 человек. Как постановил суд, он был переведен в следственный изолятор в качестве осужденного, которые содержатся в СИЗО на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, где им положено два квадратных метра жилой площади. "Заявитель просит признать оспариваемое законоположение не соответствующим… конституции… поскольку оно позволяет содержать осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в него для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, в камерах, санитарная площадь которых в расчете на одного человека составляет менее трех квадратных метров, тогда как для содержащихся в следственном изоляторе подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, норма такой площади на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров", - приводится в постановлении КС позиция заявителя. Позиция судаКак указал Конституционный суд, сам факт оставления осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе либо перевод в него "не меняет и не может менять основания и условия исполнения наказания", а также правовое положение осужденного. При этом условия содержания не должны быть хуже, чем у подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу и находящихся в СИЗО. К таким условиям относится норма санитарной площади. По закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" она определена в размере четырех квадратных метров на одного человека. Разные нормы санитарной площади в зависимости от статуса лица, содержащегося в камере СИЗО, законом не установлены, отметил КС РФ. "Оспариваемая норма не противоречит конституции РФ. Она предполагает, что для таких лиц, как заявитель, размер площади в камере СИЗО определяется не в соответствии с нормами жилой площади, установленными для осужденных в исправительных колониях (два метра), а в размере, не меньшем, чем норма санитарной площади согласно закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - приводится в релизе позиция Конституционного суда. КС указал, что законодатель может предусмотреть более высокие нормативы площади в камере следственного изолятора для случаев, подобных делу заявителя. Если это невозможно обеспечить, то законодатель вправе ввести льготный зачет времени содержания в СИЗО осужденных в срок лишения свободы. "Осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, оставленный в СИЗО или переведенный туда для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, вправе требовать возмещения вреда, связанного с нарушением условий его содержания. Дело заявителя подлежит пересмотру", - заключается в релизе.
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происшествия, россия, сургут, архангельская область
Происшествия, Россия, Сургут, Архангельская область
КС вступился за осужденного, недовольного размером жилплощади в СИЗО

КС вступился за осужденного, получившего в СИЗО меньше жилплощади, чем фигуранты дел

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело осужденного россиянина, которого перевели из колонии в СИЗО, сохранив условия содержания, тогда как в следственном изоляторе ему полагалось вдвое больше "жилплощади", следует из материалов суда.
Дело о проверке конституционности части третьей статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой гражданина РФ Максима Пискарева.

История вопроса

Как информирует пресс-служба КС России, Пискарев был осужден на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в Сургуте. Его срок истекал в апреле 2018 года, однако летом 2017 года осужденного перевели в СИЗО-1 Архангельской области в связи с расследованием нового уголовного дела. Оттуда он был направлен в другой следственный изолятор и в феврале 2020 года вновь оказался в СИЗО-1.
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Пискарев обратился в суд с жалобой на то, что в СИЗО его содержали в перенаселенных камерах площадью 40 квадратных метров, где вместе с ним находилось от 12 до 20 человек. Как постановил суд, он был переведен в следственный изолятор в качестве осужденного, которые содержатся в СИЗО на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, где им положено два квадратных метра жилой площади.
"Заявитель просит признать оспариваемое законоположение не соответствующим… конституции… поскольку оно позволяет содержать осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в него для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, в камерах, санитарная площадь которых в расчете на одного человека составляет менее трех квадратных метров, тогда как для содержащихся в следственном изоляторе подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, норма такой площади на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров", - приводится в постановлении КС позиция заявителя.
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Позиция суда

Как указал Конституционный суд, сам факт оставления осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе либо перевод в него "не меняет и не может менять основания и условия исполнения наказания", а также правовое положение осужденного. При этом условия содержания не должны быть хуже, чем у подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу и находящихся в СИЗО.
К таким условиям относится норма санитарной площади. По закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" она определена в размере четырех квадратных метров на одного человека. Разные нормы санитарной площади в зависимости от статуса лица, содержащегося в камере СИЗО, законом не установлены, отметил КС РФ.
"Оспариваемая норма не противоречит конституции РФ. Она предполагает, что для таких лиц, как заявитель, размер площади в камере СИЗО определяется не в соответствии с нормами жилой площади, установленными для осужденных в исправительных колониях (два метра), а в размере, не меньшем, чем норма санитарной площади согласно закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - приводится в релизе позиция Конституционного суда.
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КС указал, что законодатель может предусмотреть более высокие нормативы площади в камере следственного изолятора для случаев, подобных делу заявителя. Если это невозможно обеспечить, то законодатель вправе ввести льготный зачет времени содержания в СИЗО осужденных в срок лишения свободы.
"Осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, оставленный в СИЗО или переведенный туда для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, вправе требовать возмещения вреда, связанного с нарушением условий его содержания. Дело заявителя подлежит пересмотру", - заключается в релизе.
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