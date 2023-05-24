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Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры - РИА Новости, 24.05.2023
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Белгородская область
 
18:08 24.05.2023 (обновлено: 18:13 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zhile-1873928756.html
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры - РИА Новости, 24.05.2023
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры
Семьи из Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, получили ключи от новых квартир, сообщил в среду председатель Белгородской... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:08
2023-05-24T18:13
белгородская область
белгородская область
белгородский район
луганск
владимир путин
белгородская областная дума
жилье
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Семьи из Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, получили ключи от новых квартир, сообщил в среду председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. "Четыре семьи, чьё жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили сегодня ключи от квартир в Дубовом. Новое жильё располагается в "живом", благоустроенном микрорайоне Улитка со всей необходимой инфраструктурой, где в шаговой доступности школа и детский сад", - написал Клепиков. По его словам, новоселье состоялось у жителей Шебекинского, Валуйского городских округов и Белгородского района. "Светлые просторные комнаты вскоре наполнятся уютом и теплом. А в семье Мораренко сегодня даже произошло пополнение – первым обитателем нового жилья стал котенок. У супругов Таисии и Вадима – двое сыновей: Павел и Сергей. Раньше жили в Логачёвке Валуйского округа, сейчас разместились у родственников. Узнал, что старший Павел учится в Луганске в медицинском университете, выбрал "Лечебное дело". Куда пойдёт работать после вуза, парень ещё не решил", - написал Клепиков. Как отмечает Белгородская областная дума, по решению президента РФ Владимира Путина регион получил 9,4 миллиарда рублей на строительство и приобретение жилья для белгородцев, потерявших свои дома из-за обстрелов. По словам Клепикова, с жителями проводится индивидуальная работа: встречи проходят несколько раз в неделю и не единожды с каждым собственником. На сегодняшний день новое жилье уже выбрали более 700 граждан.
https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html
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белгородская область, белгородский район, луганск, владимир путин, белгородская областная дума, жилье, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Белгородский район, Луганск, Владимир Путин, Белгородская областная Дума, Жилье, Вооруженные силы Украины
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры

Власти: оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры

© Фото : пресс-служба спикера Белгородской областной ДумыЖилой дом в Дубовом, где семьи, чье жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили квартиры
Жилой дом в Дубовом, где семьи, чье жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили квартиры - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-служба спикера Белгородской областной Думы
Жилой дом в Дубовом, где семьи, чье жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили квартиры
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Семьи из Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, получили ключи от новых квартир, сообщил в среду председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.
"Четыре семьи, чьё жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили сегодня ключи от квартир в Дубовом. Новое жильё располагается в "живом", благоустроенном микрорайоне Улитка со всей необходимой инфраструктурой, где в шаговой доступности школа и детский сад", - написал Клепиков.
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По его словам, новоселье состоялось у жителей Шебекинского, Валуйского городских округов и Белгородского района.
"Светлые просторные комнаты вскоре наполнятся уютом и теплом. А в семье Мораренко сегодня даже произошло пополнение – первым обитателем нового жилья стал котенок. У супругов Таисии и Вадима – двое сыновей: Павел и Сергей. Раньше жили в Логачёвке Валуйского округа, сейчас разместились у родственников. Узнал, что старший Павел учится в Луганске в медицинском университете, выбрал "Лечебное дело". Куда пойдёт работать после вуза, парень ещё не решил", - написал Клепиков.
Как отмечает Белгородская областная дума, по решению президента РФ Владимира Путина регион получил 9,4 миллиарда рублей на строительство и приобретение жилья для белгородцев, потерявших свои дома из-за обстрелов.
По словам Клепикова, с жителями проводится индивидуальная работа: встречи проходят несколько раз в неделю и не единожды с каждым собственником. На сегодняшний день новое жилье уже выбрали более 700 граждан.
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородский районЛуганскВладимир ПутинБелгородская областная ДумаЖильеВооруженные силы Украины
 
 
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