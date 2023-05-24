https://ria.ru/20230524/zhile-1873928756.html

Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры

Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры - РИА Новости, 24.05.2023

Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры

Семьи из Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, получили ключи от новых квартир, сообщил в среду председатель Белгородской... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:08

2023-05-24T18:08

2023-05-24T18:13

белгородская область

белгородская область

белгородский район

луганск

владимир путин

белгородская областная дума

жилье

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Семьи из Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, получили ключи от новых квартир, сообщил в среду председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. "Четыре семьи, чьё жилище было разрушено после обстрелов ВСУ, получили сегодня ключи от квартир в Дубовом. Новое жильё располагается в "живом", благоустроенном микрорайоне Улитка со всей необходимой инфраструктурой, где в шаговой доступности школа и детский сад", - написал Клепиков. По его словам, новоселье состоялось у жителей Шебекинского, Валуйского городских округов и Белгородского района. "Светлые просторные комнаты вскоре наполнятся уютом и теплом. А в семье Мораренко сегодня даже произошло пополнение – первым обитателем нового жилья стал котенок. У супругов Таисии и Вадима – двое сыновей: Павел и Сергей. Раньше жили в Логачёвке Валуйского округа, сейчас разместились у родственников. Узнал, что старший Павел учится в Луганске в медицинском университете, выбрал "Лечебное дело". Куда пойдёт работать после вуза, парень ещё не решил", - написал Клепиков. Как отмечает Белгородская областная дума, по решению президента РФ Владимира Путина регион получил 9,4 миллиарда рублей на строительство и приобретение жилья для белгородцев, потерявших свои дома из-за обстрелов. По словам Клепикова, с жителями проводится индивидуальная работа: встречи проходят несколько раз в неделю и не единожды с каждым собственником. На сегодняшний день новое жилье уже выбрали более 700 граждан.

https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html

https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

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белгородская область, белгородский район, луганск, владимир путин, белгородская областная дума, жилье, вооруженные силы украины