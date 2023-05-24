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Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища - РИА Новости, 24.05.2023
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища
Зенитные расчеты Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища находятся в полной готовности отразить атаки украинских войск как с воздуха, так и по РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:28
2023-05-24T05:28
2023-05-24T08:49
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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ЭНЕРГОДАР, 24 мая - РИА Новости. Зенитные расчеты Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища находятся в полной готовности отразить атаки украинских войск как с воздуха, так и по воде, проходят постоянные тренировки по подготовке орудий к бою и сопровождению целей, рассказал журналистам командир расчета. "Крайне часто выкатываем установку ЗУ-23-2, приводим ее в боевое положение и отрабатываем поднос боеприпасов и ведение цели", - сказал он.
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Работа российских зенитчиков на берегу Каховского водохранилища
Российские зенитчики на берегу Каховского водохранилища готовы отразить атаки ВСУ
2023-05-24T05:28
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РИА Новости
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища
Российские зенитчики на берегу Каховского водохранилища готовятся отражать атаки ВСУ