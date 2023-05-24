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Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 24.05.2023 (обновлено: 08:49 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zenitchiki-1873763295.html
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища - РИА Новости, 24.05.2023
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища
Зенитные расчеты Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища находятся в полной готовности отразить атаки украинских войск как с воздуха, так и по РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:28
2023-05-24T08:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
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ЭНЕРГОДАР, 24 мая - РИА Новости. Зенитные расчеты Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища находятся в полной готовности отразить атаки украинских войск как с воздуха, так и по воде, проходят постоянные тренировки по подготовке орудий к бою и сопровождению целей, рассказал журналистам командир расчета. "Крайне часто выкатываем установку ЗУ-23-2, приводим ее в боевое положение и отрабатываем поднос боеприпасов и ведение цели", - сказал он.
россия
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Работа российских зенитчиков на берегу Каховского водохранилища
Российские зенитчики на берегу Каховского водохранилища готовы отразить атаки ВСУ
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Российские зенитчики готовы отражать атаки ВСУ у Каховского водохранилища

Российские зенитчики на берегу Каховского водохранилища готовятся отражать атаки ВСУ

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 24 мая - РИА Новости. Зенитные расчеты Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища находятся в полной готовности отразить атаки украинских войск как с воздуха, так и по воде, проходят постоянные тренировки по подготовке орудий к бою и сопровождению целей, рассказал журналистам командир расчета.
"Крайне часто выкатываем установку ЗУ-23-2, приводим ее в боевое положение и отрабатываем поднос боеприпасов и ведение цели", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
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