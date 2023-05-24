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В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html
В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире
В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире - РИА Новости, 24.05.2023
В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимира Зеленского на полуострове ждут апартаменты в тюремной камере. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:02
2023-05-24T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир зеленский
владимир константинов
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимира Зеленского на полуострове ждут апартаменты в тюремной камере. Решение о национализации недвижимости семьи Зеленского в Ливадии принято на сессии крымского парламента в среду. За постановление о национализации проголосовали единогласно 57 депутатов. "В Крым им дорога — только под конвоем и в наручниках, а апартаменты — исключительно в тюремных камерах", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, для Зеленского национализация квартиры в Ливадии "не особо заметная потеря". "Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "накалядовав" при этом себе в карман около 4 млрд долларов. Так сказать — по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой. Пошлёт ещё сотню-другую — компенсирует потери крымской недвижимости", - добавил глава парламента.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
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безопасность, украина, владимир зеленский, владимир константинов, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире

Константинов предложил Зеленскому апартаменты в тюремной камере вместо квартиры в Крыму

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимира Зеленского на полуострове ждут апартаменты в тюремной камере.
Решение о национализации недвижимости семьи Зеленского в Ливадии принято на сессии крымского парламента в среду. За постановление о национализации проголосовали единогласно 57 депутатов.
"В Крым им дорога — только под конвоем и в наручниках, а апартаменты — исключительно в тюремных камерах", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, для Зеленского национализация квартиры в Ливадии "не особо заметная потеря". "Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "накалядовав" при этом себе в карман около 4 млрд долларов. Так сказать — по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой. Пошлёт ещё сотню-другую — компенсирует потери крымской недвижимости", - добавил глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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