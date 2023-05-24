https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html

В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире

В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире - РИА Новости, 24.05.2023

В Крыму предложили Зеленскому замену национализированной квартире

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимира Зеленского на полуострове ждут апартаменты в тюремной камере. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:02

2023-05-24T14:02

2023-05-24T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир зеленский

владимир константинов

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимира Зеленского на полуострове ждут апартаменты в тюремной камере. Решение о национализации недвижимости семьи Зеленского в Ливадии принято на сессии крымского парламента в среду. За постановление о национализации проголосовали единогласно 57 депутатов. "В Крым им дорога — только под конвоем и в наручниках, а апартаменты — исключительно в тюремных камерах", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, для Зеленского национализация квартиры в Ливадии "не особо заметная потеря". "Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "накалядовав" при этом себе в карман около 4 млрд долларов. Так сказать — по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой. Пошлёт ещё сотню-другую — компенсирует потери крымской недвижимости", - добавил глава парламента.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир зеленский, владимир константинов, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр