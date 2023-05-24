https://ria.ru/20230524/zdravsiti-1873963925.html

"Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве

"Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве - РИА Новости, 24.05.2023

"Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве

Маркетплейс здоровья "Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве в рамках эксперимента по дистанционной торговле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:12

2023-05-24T21:12

2023-05-24T21:12

общество

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости/. Маркетплейс здоровья "Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве в рамках эксперимента по дистанционной торговле, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Здравсити" запустил курьерскую доставку рецептурных лекарств в Москве. Маркетплейс здоровья "Здравсити" получил разрешение Росздравнадзора на доставку рецептурных лекарств в Москве. Соответствующий документ выдан 24 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы доставляются на следующий день после оформления непосредственно со склада. При этом собственная логистическая служба маркетплейса позволяет соблюсти все условия хранения и транспортировки. Добавляется, что пользователи смогут приобретать медикаменты на основании электронных рецептов, перейдя на "Здравсити" через приложение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Сайт автоматически сформирует подборку товаров как по торговому наименованию, так и по международному непатентованному наименованию в соответствии с назначением. В конце марта сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" сообщил, что запустил доставку рецептурных лекарств в Белгороде и пригородных районах в рамках эксперимента по дистанционной торговле, а также готовится к запуску в Москве и Московской области. С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования - препараты разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержание наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. В пресс-службе Минздрава России ранее сообщали, что в рамках эксперимента в трех регионах страны будет отработан механизм по обеспечению доступности рецептурных препаратов дистанционным способом. По результатам эксперимента будут подготовлены предложения по внедрению такого подхода по всей стране. Маркетплейс здоровья "Здравсити" - онлайн-сервис по бронированию и доставке лекарств, товаров для здоровья и красоты, базовая e-commerce-платформа группы компаний "Протек". Онлайн-сервис представлен в 81 субъекте РФ, его аудитория составляет свыше 10 миллионов пользователей ежемесячно. Маркетплейс сотрудничает с более 26 тысячами партнерских аптек.

https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html

https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html

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общество, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)