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В ДНР прокомментировали сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873963518.html
В ДНР прокомментировали сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
В ДНР прокомментировали сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
В ДНР прокомментировали сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
Ранение главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного говорит о "качественной работе" ВКС России по так называемым центрам принятия решений, заявил в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:07
2023-05-24T21:07
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
валерий залужный
ян гагин
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ранение главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного говорит о "качественной работе" ВКС России по так называемым центрам принятия решений, заявил в интервью советник врио главы ДНР Ян Гагин. “Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. Во-вторых, эта ситуация всерьез лишила украинский режим достаточно грамотного и серьезного военачальника", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873960089.html
россия
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россия, херсонская область , валерий залужный, ян гагин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Валерий Залужный, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР прокомментировали сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного

Советник врио главы ДНР Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ранение главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного говорит о "качественной работе" ВКС России по так называемым центрам принятия решений, заявил в интервью советник врио главы ДНР Ян Гагин.
“Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. Во-вторых, эта ситуация всерьез лишила украинский режим достаточно грамотного и серьезного военачальника", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВалерий ЗалужныйЯн ГагинВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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