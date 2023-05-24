Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 24.05.2023 (обновлено: 21:16 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873960089.html
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного
Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но нет гарантий ее достоверности,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:35
2023-05-24T21:16
вооруженные силы украины
валерий залужный
сергей нарышкин
россия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но нет гарантий ее достоверности, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний. Думаю, не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание", — сказал он.В среду днем представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии сообщил, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая.Некоторое время назад главком ВСУ перестал появляться на публике. Первые вопросы о его состоянии и местонахождении возникли после 10 мая, когда стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873918165.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, валерий залужный, сергей нарышкин, россия, украина, в мире, херсонская область , нато
Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Сергей Нарышкин, Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , НАТО
Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного

Глава СВР Нарышкин: гарантий достоверности данных о здоровье главкома ВСУ Залужного нет

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но нет гарантий ее достоверности, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«
"Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний. Думаю, не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание", — сказал он.
В среду днем представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии сообщил, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая.
Некоторое время назад главком ВСУ перестал появляться на публике. Первые вопросы о его состоянии и местонахождении возникли после 10 мая, когда стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйСергей НарышкинРоссияУкраинаВ миреХерсонская областьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала