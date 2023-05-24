https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873960089.html

Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного

Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023

Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главкома ВСУ Залужного

Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но нет гарантий ее достоверности,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:35

2023-05-24T20:35

2023-05-24T21:16

вооруженные силы украины

валерий залужный

сергей нарышкин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но нет гарантий ее достоверности, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний. Думаю, не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание", — сказал он.В среду днем представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии сообщил, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая.Некоторое время назад главком ВСУ перестал появляться на публике. Первые вопросы о его состоянии и местонахождении возникли после 10 мая, когда стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873918165.html

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