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В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873918165.html
В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского
В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023
В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что главком вооруженных сил страны Валерий Залужный присутствовал на ставке... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:42
2023-05-24T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что главком вооруженных сил страны Валерий Залужный присутствовал на ставке Владимира Зеленского. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. "Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", - написал Данилов в своем аккаунте в Twitter. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече Данилов не привел. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором утверждалось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого Залужного представлено не было. По данным "Джокера ДНР", информация о состоянии Залужного на Украине намеренно блокируется по настоянию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, деморализованных потерей Артемовска. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского

Секретарь СНБО Данилов утверждает, что Залужный был на ставке у Зеленского 24 мая

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что главком вооруженных сил страны Валерий Залужный присутствовал на ставке Владимира Зеленского.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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12 мая, 14:50
"Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", - написал Данилов в своем аккаунте в Twitter. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече Данилов не привел.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором утверждалось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого Залужного представлено не было. По данным "Джокера ДНР", информация о состоянии Залужного на Украине намеренно блокируется по настоянию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, деморализованных потерей Артемовска.
Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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22 мая, 02:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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