https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873918165.html

В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского

В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023

В Киеве утверждают, что Залужный был на сегодняшней ставке у Зеленского

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что главком вооруженных сил страны Валерий Залужный присутствовал на ставке... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:42

2023-05-24T17:42

2023-05-24T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

алексей данилов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что главком вооруженных сил страны Валерий Залужный присутствовал на ставке Владимира Зеленского. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. "Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", - написал Данилов в своем аккаунте в Twitter. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече Данилов не привел. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором утверждалось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого Залужного представлено не было. По данным "Джокера ДНР", информация о состоянии Залужного на Украине намеренно блокируется по настоянию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, деморализованных потерей Артемовска. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр