https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873877146.html
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
2023-05-24T19:49
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.По его словам, военный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В военном госпитале в Киеве ему сделали трепанацию черепа. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — добавил он. Собеседник агентства отметил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных Вооруженными силами по военным объектам на Украине. Первые вопросы о состоянии и местонахождении главкома ВСУ возникли после того, как десятого мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, херсонская область
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Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу из-за травмы головы и осколочных ранений