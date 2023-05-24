https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873877146.html

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:09

2023-05-24T15:09

2023-05-24T19:49

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы рф

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.По его словам, военный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В военном госпитале в Киеве ему сделали трепанацию черепа. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — добавил он. Собеседник агентства отметил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных Вооруженными силами по военным объектам на Украине. Первые вопросы о состоянии и местонахождении главкома ВСУ возникли после того, как десятого мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, херсонская область