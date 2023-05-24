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Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023
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15:09 24.05.2023 (обновлено: 19:49 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873877146.html
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T19:49
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.По его словам, военный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В военном госпитале в Киеве ему сделали трепанацию черепа. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — добавил он. Собеседник агентства отметил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных Вооруженными силами по военным объектам на Украине. Первые вопросы о состоянии и местонахождении главкома ВСУ возникли после того, как десятого мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, херсонская область
Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу, сообщил источник

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу из-за травмы головы и осколочных ранений

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.
По его словам, военный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В военном госпитале в Киеве ему сделали трепанацию черепа.
«
"Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — добавил он.
Собеседник агентства отметил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных Вооруженными силами по военным объектам на Украине. Первые вопросы о состоянии и местонахождении главкома ВСУ возникли после того, как десятого мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Донецке считают, что даже Киев может не знать, где Залужный и Сырский
12 мая, 14:50
 
УкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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