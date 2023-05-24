https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала оговоркой по Фрейду комментарий главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:24
2023-05-24T08:24
2023-05-24T10:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
жозеп боррель
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала оговоркой по Фрейду комментарий главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу атаки украинских диверсантов на Белгородскую область.Накануне на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС Боррель не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград. "У него что Белгородская область, что Белград — все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", — сказала Захарова.По ее мнению, слова Борреля говорят о том, что он перестал быть приличным человеком."Это не вопрос его политической позиции. Это вопрос того, что заврались настолько, что противоречат сами себе, что эта ложь становится очевидной, что они представляют собой тотальное посмешище с этими абсолютно ложными заявлениями, где-то уже выходящими за грань здравомыслия", — заключила Захарова.Двадцать второго мая украинская ДРГ вторглась на территорию Грайворонского городского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы Белгородской области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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белгородская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, жозеп боррель, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Жозеп Боррель, В мире
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область
Захарова назвала слова Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область оговоркой по Фрейду