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Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 24.05.2023 (обновлено: 10:04 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала оговоркой по Фрейду комментарий главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:24
2023-05-24T10:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
жозеп боррель
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала оговоркой по Фрейду комментарий главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу атаки украинских диверсантов на Белгородскую область.Накануне на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС Боррель не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград. "У него что Белгородская область, что Белград — все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", — сказала Захарова.По ее мнению, слова Борреля говорят о том, что он перестал быть приличным человеком.&quot;Это не вопрос его политической позиции. Это вопрос того, что заврались настолько, что противоречат сами себе, что эта ложь становится очевидной, что они представляют собой тотальное посмешище с этими абсолютно ложными заявлениями, где-то уже выходящими за грань здравомыслия&quot;, — заключила Захарова.Двадцать второго мая украинская ДРГ вторглась на территорию Грайворонского городского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы Белгородской области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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белгородская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, жозеп боррель, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Жозеп Боррель, В мире
Захарова высказалась о словах Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область

Захарова назвала слова Борреля об атаке ДРГ на Белгородскую область оговоркой по Фрейду

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала оговоркой по Фрейду комментарий главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу атаки украинских диверсантов на Белгородскую область.
Накануне на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС Боррель не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Американский коммерческий спутник компании Maxar снимал приграничные районы Белгородской области за два дня до проникновения в регион украинских диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Вчера, 14:50
"У него что Белгородская область, что Белград — все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", — сказала Захарова.
По ее мнению, слова Борреля говорят о том, что он перестал быть приличным человеком.
«

"Это не вопрос его политической позиции. Это вопрос того, что заврались настолько, что противоречат сами себе, что эта ложь становится очевидной, что они представляют собой тотальное посмешище с этими абсолютно ложными заявлениями, где-то уже выходящими за грань здравомыслия", — заключила Захарова.

Двадцать второго мая украинская ДРГ вторглась на территорию Грайворонского городского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы Белгородской области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЖозеп БоррельВ мире
 
 
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