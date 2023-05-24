https://ria.ru/20230524/zaes-1873848912.html
Россия находится в контакте с Гросси по ЗАЭС, заявил Рябков
Россия находится в контакте с Гросси по ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.05.2023
Россия находится в контакте с Гросси по ЗАЭС, заявил Рябков
Москва находится в контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по его плану по Запорожской АЭС, РФ привержена защите ядерной безопасности станции, заявил в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:17
2023-05-24T13:17
2023-05-24T18:29
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европа
рафаэль гросси
сергей рябков
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Москва находится в контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по его плану по Запорожской АЭС, РФ привержена защите ядерной безопасности станции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По данным американских и европейских дипломатов, гендиректор МАГАТЭ собирается чуть позже в мае представить план по ЗАЭС для одобрения Советом Безопасности ООН. По словам двух дипломатов, план Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военных на АЭС, запрет на стрельбу с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых принципов."Вопрос о том, что представляет собой план Гросси, обсуждается очень давно. Он претерпел целый ряд эволюционных изменений - с прошлого года он имел форму вначале проекта трёхсторонней договорённости, потом параллельных двусторонних договорённостей. Сейчас, по итогам всех обсуждений, консультаций и контактов Рафаэль Гросси, как я понимаю, ориентирован на то, чтобы представить свои принципы укрепления безопасности и обеспечения ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе путем обнародования этого подхода", - сказал Рябков журналистам."Мы в контакте с Гросси находимся на всех этих отрезках, никаких поводов для того, чтобы сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС, нет и быть не может. Посмотрим, как дальше эта тема разовьется", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что до сих пор эта тема "по понятным причинам не очень фигурировала в публичном пространстве", но в последние дни она "засветилась больше".
https://ria.ru/20230524/magate-1873849648.html
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873840457.html
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россия, москва, европа, рафаэль гросси, сергей рябков, запорожская аэс, магатэ
Россия, Москва, Европа, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Россия находится в контакте с Гросси по ЗАЭС, заявил Рябков
Рябков: Россия в контакте с Гросси по ЗАЭС и привержена защите безопасности станции