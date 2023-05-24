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В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
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10:53 24.05.2023 (обновлено: 11:25 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaderzhanie-1873796528.html
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене
Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ. РИА Новости, 24.05.2023
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россия
украина
ростов-на-дону
фсб
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ."С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины &lt;...&gt; выполнял его задания", — говорится в релизе.Кроме того, добавили в ФСБ, он передавал украинской разведке информацию о расположении оборонных предприятий и средств ПВО, а также о размещении подразделений российских войск на территории Ростова-на-Дону.Против задержанного возбудили уголовное дело о "государственной измене в форме шпионажа".
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россия
украина
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Задержание инженера ростовского предприятия "оборонки" за шпионаж. Видео ФСБ России
Инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал украинской разведке данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил, сообщила ФСБ. Заведено уголовное дело о госизмене.
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россия, украина, ростов-на-дону, фсб
Россия, Украина, Ростов-на-Дону, ФСБ
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене

В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода задержали по подозрению в шпионаже на Украину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ.
"С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины <...> выполнял его задания", — говорится в релизе.
Кроме того, добавили в ФСБ, он передавал украинской разведке информацию о расположении оборонных предприятий и средств ПВО, а также о размещении подразделений российских войск на территории Ростова-на-Дону.
Против задержанного возбудили уголовное дело о "государственной измене в форме шпионажа".
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