https://ria.ru/20230524/zaderzhanie-1873796528.html
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене
Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:53
2023-05-24T10:53
2023-05-24T11:25
россия
украина
ростов-на-дону
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873809126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e80bc1fd362658d83967d895fb118897.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ."С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины <...> выполнял его задания", — говорится в релизе.Кроме того, добавили в ФСБ, он передавал украинской разведке информацию о расположении оборонных предприятий и средств ПВО, а также о размещении подразделений российских войск на территории Ростова-на-Дону.Против задержанного возбудили уголовное дело о "государственной измене в форме шпионажа".
https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html
россия
украина
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873809126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a518b7c2e5585abd967bf066bd24c3e6.jpg
Задержание инженера ростовского предприятия "оборонки" за шпионаж. Видео ФСБ России
Инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал украинской разведке данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил, сообщила ФСБ. Заведено уголовное дело о госизмене.
2023-05-24T10:53
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ростов-на-дону, фсб
Россия, Украина, Ростов-на-Дону, ФСБ
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода заподозрили в госизмене
В Ростове-на-Дону инженера оборонного завода задержали по подозрению в шпионаже на Украину
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в шпионаже на Украину, сообщила ФСБ.
"С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины <...> выполнял его задания", — говорится в релизе.
Кроме того, добавили в ФСБ, он передавал украинской разведке информацию о расположении оборонных предприятий и средств ПВО, а также о размещении подразделений российских войск на территории Ростова-на-Дону.
Против задержанного возбудили уголовное дело о "государственной измене в форме шпионажа".
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене