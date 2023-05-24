https://ria.ru/20230524/yugra-1873887229.html
Комарова: в Югре создадут пять полигонов ТКО с возможностями переработки
Комарова: в Югре создадут пять полигонов ТКО с возможностями переработки - РИА Новости, 24.05.2023
Комарова: в Югре создадут пять полигонов ТКО с возможностями переработки
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуют пять проектов по созданию межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), один из них уже... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:11
2023-05-24T16:11
2023-05-24T16:11
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
иртыш (река)
обь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуют пять проектов по созданию межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), один из них уже действует, сообщила губернатор региона Наталья Комарова."У нас будет пять таких полигонов, первый из них уже введен в эксплуатацию: при его создании мы использовали "зеленые" облигации. Задумка - на этих площадях не столько осуществлять захоронение ТКО, сколько обеспечивать их переработку вплоть до нулевого цикла", - отметила губернатор, выступая на Евразийском экономическом форуме.Комарова подчеркнула, что экологичность и минимальное негативное воздействие на климат и окружающую среду является важнейшим принципом, на основе которого принимаются все инвестиционные решения."Хочу обратить внимание всех инвесторов, желающих с нами дружить, что это важнейший принцип, учитывая нашу колоссальную ответственность перед планетой за сохранение, например, водных запасов. На территории Югры свыше 300 тысяч водных объектов, начиная с Оби и Иртыша и заканчивая водно-болотными угодьями мирового значения. Также регион один из самых лесистых в Российской Федерации", - уточнила глава ХМАО
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иртыш (река)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья комарова, иртыш (река), обь
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Иртыш (река), Обь
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуют пять проектов по созданию межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), один из них уже действует, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
"У нас будет пять таких полигонов, первый из них уже введен в эксплуатацию: при его создании мы использовали "зеленые" облигации. Задумка - на этих площадях не столько осуществлять захоронение ТКО, сколько обеспечивать их переработку вплоть до нулевого цикла", - отметила губернатор, выступая на Евразийском экономическом форуме.
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Комарова подчеркнула, что экологичность и минимальное негативное воздействие на климат и окружающую среду является важнейшим принципом, на основе которого принимаются все инвестиционные решения.
"Хочу обратить внимание всех инвесторов, желающих с нами дружить, что это важнейший принцип, учитывая нашу колоссальную ответственность перед планетой за сохранение, например, водных запасов. На территории Югры свыше 300 тысяч водных объектов, начиная с Оби и Иртыша и заканчивая водно-болотными угодьями мирового значения. Также регион один из самых лесистых в Российской Федерации", - уточнила глава ХМАО