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Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК - РИА Новости, 24.05.2023
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14:26 24.05.2023 (обновлено: 14:32 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/wildberries-1873868126.html
Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК
Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК - РИА Новости, 24.05.2023
Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК
Предприниматели, аккаунты которых заблокировал Wildberries из-за подозрений в нанесении компании ущерба, теперь не могут оплачивать налоги и выдавать... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:26
2023-05-24T14:32
экономика
wildberries
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предприниматели, аккаунты которых заблокировал Wildberries из-за подозрений в нанесении компании ущерба, теперь не могут оплачивать налоги и выдавать сотрудникам зарплаты, заявил РИА Новости председатель московской ОНК, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков. Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, а Волков сообщил РИА Новости, что правозащитники на фоне этой истории создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами. "Сейчас мы получаем много жалоб от юрлиц, потому что в сложившейся ситуации они не могут выплатить зарплаты сотрудникам, погасить налоги, да и в целом существовать. Ряд предпринимателей на реализацию бизнеса оформляли кредиты, а теперь не могут их гасить", - сказал правозащитник. По его словам, в столь тяжелое для общества время люди должны консолидироваться, крупнейшие компании не имеют права диктовать надуманные правила игрокам рынка. "Более того, нужно понимать, что неуплата налоговых платежей препятствует стабильному развитию государства, особенно в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран", - подчеркнул Волков. Он также поддержал предложение главы ФАС Максима Шаскольского о необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". Руководитель инициативной группы Максим Громов вчера рассказал РИА Новости, что всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах порядка 2,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230523/liniya-1873741897.html
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экономика, wildberries
Экономика, Wildberries
Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК

В ОНК заявили, что заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги и зарплаты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди у офиса Wildberries на Автозаводской
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предприниматели, аккаунты которых заблокировал Wildberries из-за подозрений в нанесении компании ущерба, теперь не могут оплачивать налоги и выдавать сотрудникам зарплаты, заявил РИА Новости председатель московской ОНК, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков.
Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, а Волков сообщил РИА Новости, что правозащитники на фоне этой истории создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами.
Люди у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию
23 мая, 21:05
"Сейчас мы получаем много жалоб от юрлиц, потому что в сложившейся ситуации они не могут выплатить зарплаты сотрудникам, погасить налоги, да и в целом существовать. Ряд предпринимателей на реализацию бизнеса оформляли кредиты, а теперь не могут их гасить", - сказал правозащитник.
По его словам, в столь тяжелое для общества время люди должны консолидироваться, крупнейшие компании не имеют права диктовать надуманные правила игрокам рынка. "Более того, нужно понимать, что неуплата налоговых платежей препятствует стабильному развитию государства, особенно в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран", - подчеркнул Волков.
Он также поддержал предложение главы ФАС Максима Шаскольского о необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Руководитель инициативной группы Максим Громов вчера рассказал РИА Новости, что всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах порядка 2,5 миллиарда рублей.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Wildberries проверил 60 процентов подозреваемых в нелегальном продвижении
23 мая, 14:58
 
ЭкономикаWildberries
 
 
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