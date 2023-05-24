https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html
Писториус предрек Украине стремительный конец при остановке поставок оружия
Писториус предрек Украине стремительный конец при остановке поставок оружия - РИА Новости, 24.05.2023
Писториус предрек Украине стремительный конец при остановке поставок оружия
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в эфире телеканала Welt, что в случае приостановки поставок вооружений Украине сегодня, конец Украине РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:30
2023-05-24T16:30
2023-05-24T16:57
специальная военная операция на украине
украина
борис писториус
германия
в мире
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в эфире телеканала Welt, что в случае приостановки поставок вооружений Украине сегодня, конец Украине наступит уже завтра, но Германия этого не хочет допустить. "Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим", - заявил он, отвечая в бундестаге на вопрос депутата без мандата Роберта Фарле, почему Германия не прикладывает усилий для мирного разрешения конфликта на Украине.Депутат также обвинил Писториуса в еще большем втягивании Германии в конфликт посредством обучения украинских военных и поставок Украине вооружений, в частности танков. Парламентарий указал на то, что планы вторжения Украины в Крым и размещения там баз НАТО появились за год до начала СВО, что "не имеет ничего общего с правом на самооборону". "Знаете ли вы, что, участвуя в агрессивной войне Зеленского, вы нарушаете статью 26, абзац 1 Основного закона и совершаете уголовное преступление согласно пункта 13 Уголовного кодекса Германии?", - задал Фарле вопрос Писториусу, на который тот отказался отвечать, сославшись на несогласие с позицией депутата. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855752799.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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украина, борис писториус, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Борис Писториус, Германия, В мире
Писториус предрек Украине стремительный конец при остановке поставок оружия
Министр обороны ФРГ Писториус предрек Украине скорый конец при остановке поставок оружия