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Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют - РИА Новости, 24.05.2023
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17:53 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/valyuty-1873924107.html
Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют
Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют - РИА Новости, 24.05.2023
Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют
Децентрализация мировой финансовой системы будет способствовать деполитизации работы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:53
2023-05-24T17:53
экономика
россия
китай
индия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Децентрализация мировой финансовой системы будет способствовать деполитизации работы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Ранее он сообщил, что РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют. "Приходят и многие другие, быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов", - сказал Путин. По его словам, чем более децентрализованной она будет, тем для мировой экономики будет только лучше. "Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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экономика, россия, китай, индия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют

Путин: децентрализация валют будет способствовать деполитизации в сфере экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Децентрализация мировой финансовой системы будет способствовать деполитизации работы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Ранее он сообщил, что РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют.
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"Приходят и многие другие, быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов", - сказал Путин.
По его словам, чем более децентрализованной она будет, тем для мировой экономики будет только лучше.
«
"Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", - отметил Путин.
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