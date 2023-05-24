https://ria.ru/20230524/valyuty-1873924107.html

Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют

Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют - РИА Новости, 24.05.2023

Путин назвал плюсы для экономики от децентрализации валют

Децентрализация мировой финансовой системы будет способствовать деполитизации работы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:53

2023-05-24T17:53

2023-05-24T17:53

экономика

россия

китай

индия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Децентрализация мировой финансовой системы будет способствовать деполитизации работы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Ранее он сообщил, что РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют. "Приходят и многие другие, быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов", - сказал Путин. По его словам, чем более децентрализованной она будет, тем для мировой экономики будет только лучше. "Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, индия, владимир путин, евразийский экономический союз