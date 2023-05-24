https://ria.ru/20230524/ukraina-1873881079.html

Французский генерал объяснил, на что пошли США после потери ВСУ Артемовска

Французский генерал объяснил, на что пошли США после потери ВСУ Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023

Французский генерал объяснил, на что пошли США после потери ВСУ Артемовска

Разрешение Вашингтона на поставку европейскими странами Украине истребителей F-16 было попыткой замаскировать ущерб от сдачи Артемовска, заявил в интервью Le... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:23

2023-05-24T15:23

2023-05-24T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

вашингтон (штат)

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Разрешение Вашингтона на поставку европейскими странами Украине истребителей F-16 было попыткой замаскировать ущерб от сдачи Артемовска, заявил в интервью Le Dialogue генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель."Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи", — сказал военный. Генерал отметил, что Западу необходимо было сделать все, чтобы замаскировать и смягчить потенциальное негативное влияние победы России над ВСУ и теми странами, которые их поддерживают.Пинатель считает, что поставка истребителей не окажет значительного влияния на огневую мощь Украины и защиту ее воздушного пространства.

https://ria.ru/20230524/rossiya-1873879926.html

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html

украина

артемовск

вашингтон (штат)

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в мире, украина, артемовск, вашингтон (штат), f-16, вооруженные силы украины