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Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ - РИА Новости, 24.05.2023
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Религия
 
13:27 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873850961.html
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ - РИА Новости, 24.05.2023
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ
Исполнительный комитет города Тернополя, областного центра на западе Украины, поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:27
2023-05-24T13:27
религия
украина
тернополь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет города Тернополя, областного центра на западе Украины, поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщили в среду на сайте горсовета. &quot;На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция &quot;разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ&quot;, которая в установленный срок набрала более 300 голосов… Рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке&quot;, - говорится в сообщении на сайте Тернопольского горсовета.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.
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украина, тернополь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Тернополь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ

Исполком Тернополя на западе Украины поддержал петицию о разрыве всех договоров с УПЦ

© iStock.com / Panama7Тернополь, Украина
Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / Panama7
Тернополь, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет города Тернополя, областного центра на западе Украины, поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщили в среду на сайте горсовета.
«

"На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция "разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ", которая в установленный срок набрала более 300 голосов… Рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении на сайте Тернопольского горсовета.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.
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РелигияУкраинаТернопольПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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