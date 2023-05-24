https://ria.ru/20230524/ukraina-1873850961.html

Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ

Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ - РИА Новости, 24.05.2023

Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех договоров с УПЦ

Исполнительный комитет города Тернополя, областного центра на западе Украины, поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:27

2023-05-24T13:27

2023-05-24T13:27

религия

украина

тернополь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет города Тернополя, областного центра на западе Украины, поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщили в среду на сайте горсовета. "На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция "разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ", которая в установленный срок набрала более 300 голосов… Рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении на сайте Тернопольского горсовета.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, тернополь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь