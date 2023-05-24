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МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873832480.html
МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия
МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия - РИА Новости, 24.05.2023
МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия
Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, заявила в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:22
2023-05-24T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн&quot;, - сказала Захарова.Она отметила, что сегодня военный бизнес западных стран переживает невиданный "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
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в мире, украина, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия

Захарова: Запад создал на Украине полевые условия для отработки новых видов вооружения

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с американской гаубицей M777
Украинские военные с американской гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с американской гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн", - сказала Захарова.

Она отметила, что сегодня военный бизнес западных стран переживает невиданный "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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