https://ria.ru/20230524/ukraina-1873832480.html

МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия

МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия - РИА Новости, 24.05.2023

МИД: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки нового оружия

Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, заявила в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:22

2023-05-24T12:22

2023-05-24T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн", - сказала Захарова.Она отметила, что сегодня военный бизнес западных стран переживает невиданный "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873552460.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мария захарова, вооруженные силы украины