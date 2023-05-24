https://ria.ru/20230524/ukraina-1873815481.html

Постпреды ЕС согласовали продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

Постпреды ЕС согласовали продление беспошлинного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 24.05.2023

Постпреды ЕС согласовали продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

Постпреды стран ЕС во вторник согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, включая зерно, сообщили в Twitter представительства... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:33

2023-05-24T11:33

2023-05-24T11:52

украина

евросоюз

швеция

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Постпреды стран ЕС во вторник согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, включая зерно, сообщили в Twitter представительства председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции."Постпреды ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддержать свою экономику", - говорится в сообщении председательства.Теперь решение должно пройти формальную процедуру утверждения на министерском уровне, затем оно вступит в силу.В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "коридоры солидарности" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. Брюссель не смог предложить им никаких мер по разрешению ситуации за последующие полгода.В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. Затем Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позднее о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, также стало известно, что и Болгария вводит временный запрет на импорт украинского зерна. В Еврокомиссии это решение назвали "неприемлемым".В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Как пояснили в Еврокомиссии, при принятии решения о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимания пошлин Еврокомиссия в том числе учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", - заявляли в ЕК.

https://ria.ru/20230424/polsha-1867268985.html

https://ria.ru/20230502/zerno-1869273583.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, евросоюз, швеция, экономика