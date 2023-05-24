https://ria.ru/20230524/uaz-1873956103.html

Руководство УАЗ ожидает третью в этом году индексацию зарплат

Руководство УАЗ ожидает третью в этом году индексацию зарплат - РИА Новости, 24.05.2023

Руководство УАЗ ожидает третью в этом году индексацию зарплат

Руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в ГК "Соллерс") тщательно проработает вопрос повышения зарплат и к сентябрю проведет третью в этом... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:59

2023-05-24T19:59

2023-05-24T20:09

алексей русских

ульяновский автомобильный завод (уаз)

соллерс

россия

экономика

ульяновская область

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САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в ГК "Соллерс") тщательно проработает вопрос повышения зарплат и к сентябрю проведет третью в этом году индексацию, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как люди стоят в цеху, за кадром слышны слова "завод бастует, зарплаты нет". В сообщении к видео говорится, что работники УАЗ прямо в цеху собрались, чтобы высказать недовольство зарплатой, которая за последний месяц якобы в среднем составила 20 тысяч рублей. Прокуратура региона заявила, что 17 мая начала проверку данной информации и при наличии оснований примет меры реагирования. В пресс-службе УАЗ ранее опровергли РИА Новости информацию о протесте работников из-за низких зарплат, пояснив, что на предприятии после смены прошла плановая встреча с гендиректором, производство работает стабильно по федеральному графику, а оплата труда на заводе регулярно повышается, с учетом последнего повышения медианная зарплата рабочих на заводе превышает 41 тысячу рублей. В тот же день пресс-служба главы региона заявила, что Русских планирует провести встречу с руководством УАЗ. "Главный вопрос, который обсудили с ПАО "Соллерс" и руководством завода, - повышение зарплаты рабочим. Договорились, что УАЗ внимательно изучит свою экономику и проработает вопрос опережающей индексации зарплат в рабочем коллективе, но так, чтобы это не ограничивало инвестиции в развитие производства. Уверен, руководство тщательно проработает вопрос и к сентябрю проведет еще одну, третью по счету, индексацию. Также попросил руководство завода оставаться с коллективом в конструктивном диалоге, давать возможность рабочим открыто высказывать свое мнение и не наказывать тех, кто защищает свои права", - написал Русских в своем телеграм-канале. Он отметил, что власти региона продолжат помогать предприятию реализовывать новые проекты, при этом задача руководства завода - наращивать производство и повышать зарплату. "Региональный фонд финансирования промышленности и предпринимательства помог в сопровождении заявки автозавода для получения льготного федерального финансирования. Благодаря этому УАЗ сможет дополнительно вложить в развитие производства около 70 миллионов рублей. Также предприятие успешно выполняет госзаказы, в том числе оборонный", - пояснил губернатор.

https://ria.ru/20230522/mashina-1873320403.html

https://ria.ru/20230523/zarplata-1873530223.html

https://ria.ru/20230523/vesta-1873705833.html

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алексей русских, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс, россия, экономика, ульяновская область