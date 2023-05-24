https://ria.ru/20230524/tver-1873891353.html
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 24.05.2023
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:03
2023-05-24T16:03
2023-05-24T16:03
новости компаний - экономика
тверь
мсп банк
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл компании "Тверская бронза" кредитную линию на 77 миллионов рублей на 5 лет по льготной ставке в рамках Программы кредитования "ПСК+1764", говорится в сообщении.Полученные средства компания направит на строительство нового производственного цеха со встроенным административно-бытовым корпусом общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Как ожидается, ввод новой площадки позволит увеличить выпуск продукции до 790 тонн в год, а также запустить новую линию производства изделий из чугуна."Доступность кредитов на инвестиционные цели - один из ключевых запросов бизнеса из металлургической отрасли. Для удовлетворения этой потребности было принято решение объединить льготное фондирование по программе стимулирования кредитования в рамках совместной программы ЦБ и Корпорации МСП и инструменты программы субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "малое и среднее предпринимательство", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Металлургический центр "Тверская бронза", основанный в 2017 году, производит изделия из бронзовых сплавов с помощью корпусного литья и механической обработки: прутки, втулки, червячные пары, шестерни, венцы, плиты и другое.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867311181.html
https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869175397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, тверь, мсп банк
Новости компаний - Экономика, Тверь, МСП Банк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл компании "Тверская бронза" кредитную линию на 77 миллионов рублей на 5 лет по льготной ставке в рамках Программы кредитования "ПСК+1764", говорится в сообщении.
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Полученные средства компания направит на строительство нового производственного цеха со встроенным административно-бытовым корпусом общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Как ожидается, ввод новой площадки позволит увеличить выпуск продукции до 790 тонн в год, а также запустить новую линию производства изделий из чугуна.
"Доступность кредитов на инвестиционные цели - один из ключевых запросов бизнеса из металлургической отрасли. Для удовлетворения этой потребности было принято решение объединить льготное фондирование по программе стимулирования кредитования в рамках совместной программы ЦБ
и Корпорации МСП и инструменты программы субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "малое и среднее предпринимательство", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
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Металлургический центр "Тверская бронза", основанный в 2017 году, производит изделия из бронзовых сплавов с помощью корпусного литья и механической обработки: прутки, втулки, червячные пары, шестерни, венцы, плиты и другое.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
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