Рейтинг@Mail.ru
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/tver-1873891353.html
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 24.05.2023
Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:03
2023-05-24T16:03
новости компаний - экономика
тверь
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл компании "Тверская бронза" кредитную линию на 77 миллионов рублей на 5 лет по льготной ставке в рамках Программы кредитования "ПСК+1764", говорится в сообщении.Полученные средства компания направит на строительство нового производственного цеха со встроенным административно-бытовым корпусом общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Как ожидается, ввод новой площадки позволит увеличить выпуск продукции до 790 тонн в год, а также запустить новую линию производства изделий из чугуна."Доступность кредитов на инвестиционные цели - один из ключевых запросов бизнеса из металлургической отрасли. Для удовлетворения этой потребности было принято решение объединить льготное фондирование по программе стимулирования кредитования в рамках совместной программы ЦБ и Корпорации МСП и инструменты программы субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "малое и среднее предпринимательство", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Металлургический центр "Тверская бронза", основанный в 2017 году, производит изделия из бронзовых сплавов с помощью корпусного литья и механической обработки: прутки, втулки, червячные пары, шестерни, венцы, плиты и другое.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867311181.html
https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869175397.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, тверь, мсп банк
Новости компаний - Экономика, Тверь, МСП Банк

Металлургический цех построят в Твери при поддержке МСП Банка

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредитное финансирование тверскому металлургическому центру для строительства нового цеха, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл компании "Тверская бронза" кредитную линию на 77 миллионов рублей на 5 лет по льготной ставке в рамках Программы кредитования "ПСК+1764", говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк поддержал малый бизнес СКФО на 2 миллиарда рублей с начала года
24 апреля, 12:34
Полученные средства компания направит на строительство нового производственного цеха со встроенным административно-бытовым корпусом общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Как ожидается, ввод новой площадки позволит увеличить выпуск продукции до 790 тонн в год, а также запустить новую линию производства изделий из чугуна.
"Доступность кредитов на инвестиционные цели - один из ключевых запросов бизнеса из металлургической отрасли. Для удовлетворения этой потребности было принято решение объединить льготное фондирование по программе стимулирования кредитования в рамках совместной программы ЦБ и Корпорации МСП и инструменты программы субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "малое и среднее предпринимательство", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка
2 мая, 15:02
Металлургический центр "Тверская бронза", основанный в 2017 году, производит изделия из бронзовых сплавов с помощью корпусного литья и механической обработки: прутки, втулки, червячные пары, шестерни, венцы, плиты и другое.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Новости компаний - ЭкономикаТверьМСП Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала