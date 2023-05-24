https://ria.ru/20230524/turtsiya-1873831383.html

Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре

Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре - РИА Новости, 24.05.2023

Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре

Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:16

2023-05-24T12:16

2023-05-24T12:16

в мире

турция

сирия

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, в рамках соглашения кандидат обязуется выслать из Турции всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после выборов она заявила о фактическом распаде альянса. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в парламент. "Одна из самых острых проблем для Турции - высылка 13 миллионов нелегальных мигрантов и беженцев. Мы тратим на их содержание 11 миллиардов долларов... господин Кылычдароглу на встрече с нами подчеркнул важность депортации беженцев. Мы решили поддержать Кылычдароглу во втором туре", - заявил лидер партии Zafer Умит Оздаг на совместной пресс-конференции с кандидатом. В полученном РИА Новости протоколе соглашения между кандидатом и партией одним из пунктов значится, что "все беженцы и нелегальные мигранты, в первую очередь сирийцы, будут депортированы не позднее, чем через год (после выборов - ред.)". Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник опроверг утверждения Кылычдароглу о якобы 10 миллионах сирийских беженцев в стране. По его словам, к сегодняшнему дню в Турции около 5 миллионов беженцев. Он напомнил о подготовке дорожной карты по возвращению беженцев в САР и контактах с сирийским руководством по этой теме. Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, заявив, что в Турции сейчас якобы 10 миллионов мигрантов и эта цифра может вырасти до 30 миллионов. Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин, как на вещи". При этом на митингах перед первым туром выборов Кылычдароглу не упоминал такие цифры и лишь обещал выслать в течение двух лет "всех" сирийских и афганских мигрантов из Турции. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.

https://ria.ru/20230524/vybory-1873816320.html

https://ria.ru/20230522/erdogan-1873513986.html

https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873507644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу