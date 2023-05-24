https://ria.ru/20230524/turizm-1873901193.html

Туристический поток в Тюменскую область вырос в 1,7 раза

Туристический поток в Тюменскую область вырос в 1,7 раза - РИА Новости, 24.05.2023

Туристический поток в Тюменскую область вырос в 1,7 раза

Объем туристического потока в Тюменскую область за последние шесть лет вырос в 1,7 раза и за этот период регион посетило более 16 миллионов туристов, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:34

2023-05-24T16:34

2023-05-24T16:34

тюменская область

александр моор

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Объем туристического потока в Тюменскую область за последние шесть лет вырос в 1,7 раза и за этот период регион посетило более 16 миллионов туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор журналистам после выступления в Совфеде во время "Часа субъекта Российской Федерации"."Тюменская область обладает уникальным историческим наследием. Мы активно реализуем наш туристический потенциал, становясь центром притяжения туристов. Шесть лет назад регион находился на 57-м месте в рейтинге развития туризма. За это время объем туристического потока вырос в 1,7 раза и всего за этот период нас посетило более 16 миллионов туристов", - отметил губернатор.Но есть и сложности – в регионе каждый четвертый объект культурного наследия, который находится в федеральной собственности, под угрозой разрушения и уничтожения. Большинство таких объектов располагаются в Тобольске."Последние два десятилетия мы много вкладывали в объекты, которые являются региональной собственностью, также софинансируем федеральные объекты, такие как Тобольский кремль - жемчужину Сибири. Но наших средств недостаточно, а памятники разрушаются. Поэтому перед сенаторами я обозначил объекты, помощь по финансированию которых нам необходима. Это было бы хорошим подспорьем, хотя объектов на сегодняшний день достаточно много и этот вопрос всегда требует отдельного внимания", - подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор