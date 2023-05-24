https://ria.ru/20230524/tsikl-1873947019.html
РЭЦ запускает цикл региональных мероприятий по программе "Сделано в России"
РЭЦ запускает цикл региональных мероприятий по программе "Сделано в России" - РИА Новости, 24.05.2023
РЭЦ запускает цикл региональных мероприятий по программе "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запускает цикл региональных мероприятий "Сделано в России. Сделано качественно" о программе продвижения российских РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:21
2023-05-24T19:21
2023-05-24T19:21
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запускает цикл региональных мероприятий "Сделано в России. Сделано качественно" о программе продвижения российских товаров и услуг за рубежом, сообщает центр."Первое состоялось 24 мая на полях форума "Бизнес-неделя на Вятке" в Кирове. РЭЦ при поддержке ЦПЭ провел панельную сессию "Сделано в России. Сделано качественно", - говорится в сообщении.В сессии приняла участие заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Светлана Казакова. Она выступила с приветственным словом и выразила огромную заинтересованность региональных властей в поддержке местного бизнеса.О программе "Сделано в России", а также о кировской компании, которая недавно получила одноименный добровольный сертификат, рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Подшивалова. Большой интерес к программе "Сделано в России" проявили компании из деревообрабатывающей и пищевой отраслей, легкой промышленности.Руководитель проекта по администрированию субсидий Российского экспортного центра Ксения Бурцева подробно рассказала о продвижении российской агропродукции в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК Российского экспортного центра за границей.Кроме того, делегация РЭЦ совместно с ЦПЭ Кировской области посетили производство компании-производителя детских товаров и мебели для детей, которую делают из сырья еще одного кировского производителя. Одна из них уже получила сертификат "Сделано в России", а другая присоединится к программе в ближайшее время.В ходе переговоров с компаниями представители Российского экспортного центра обсудили, какие виды поддержки интересны в текущих внешнеэкономических условиях экспортерам и какие из них могут стать частью бонусной программы "Сделано в России".Также РЭЦ совместно с РСТ "ФГБУ" посетил местный орган по сертификации ФБУ "Кировский ЦСМ", который является партнером по программе "Сделано в России". Делегации посетили поверочную лабораторию и обсудили актуальные вопросы сертификации "Сделано в России" и привлечение компаний в программу продвижения.В мероприятии приняли участие представитель ФГБУ "РСТ" Александр Исаев, заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, а также представитель регионального органа по сертификации - ФБУ "Кировский ЦСМ".Панельная сессия на форуме "Бизнес-неделя на Вятке" стала стартовой в цикле региональных мероприятий о программе "Сделано в России". Ее цель - рассказать региональным компаниям о преимуществах системы добровольной сертификации и программе продвижения национального бренда "Сделано в России" и привлечь региональные компании к участию.
https://ria.ru/20230426/programma-1867915589.html
https://ria.ru/20230516/razrabotki-1872156930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запускает цикл региональных мероприятий "Сделано в России. Сделано качественно" о программе продвижения российских товаров и услуг за рубежом, сообщает центр.
"Первое состоялось 24 мая на полях форума "Бизнес-неделя на Вятке" в Кирове
. РЭЦ при поддержке ЦПЭ провел панельную сессию "Сделано в России. Сделано качественно", - говорится в сообщении.
В сессии приняла участие заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
Светлана Казакова. Она выступила с приветственным словом и выразила огромную заинтересованность региональных властей в поддержке местного бизнеса.
О программе "Сделано в России", а также о кировской компании, которая недавно получила одноименный добровольный сертификат, рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Подшивалова. Большой интерес к программе "Сделано в России" проявили компании из деревообрабатывающей и пищевой отраслей, легкой промышленности.
Руководитель проекта по администрированию субсидий Российского экспортного центра Ксения Бурцева подробно рассказала о продвижении российской агропродукции в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК Российского экспортного центра за границей.
РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России"
Кроме того, делегация РЭЦ совместно с ЦПЭ Кировской области посетили производство компании-производителя детских товаров и мебели для детей, которую делают из сырья еще одного кировского производителя. Одна из них уже получила сертификат "Сделано в России", а другая присоединится к программе в ближайшее время.
В ходе переговоров с компаниями представители Российского экспортного центра обсудили, какие виды поддержки интересны в текущих внешнеэкономических условиях экспортерам и какие из них могут стать частью бонусной программы "Сделано в России".
Также РЭЦ совместно с РСТ "ФГБУ" посетил местный орган по сертификации ФБУ "Кировский ЦСМ", который является партнером по программе "Сделано в России". Делегации посетили поверочную лабораторию и обсудили актуальные вопросы сертификации "Сделано в России" и привлечение компаний в программу продвижения.
В мероприятии приняли участие представитель ФГБУ "РСТ" Александр Исаев
, заместитель руководителя Роскачества
Юлия Михалева, а также представитель регионального органа по сертификации - ФБУ "Кировский ЦСМ".
Панельная сессия на форуме "Бизнес-неделя на Вятке" стала стартовой в цикле региональных мероприятий о программе "Сделано в России". Ее цель - рассказать региональным компаниям о преимуществах системы добровольной сертификации и программе продвижения национального бренда "Сделано в России" и привлечь региональные компании к участию.
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