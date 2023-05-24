https://ria.ru/20230524/tezoimenitstvo-1873865801.html

Путин встретится с патриархом Кириллом

Путин встретится с патриархом Кириллом - РИА Новости, 24.05.2023

Путин встретится с патриархом Кириллом

Президент РФ Владимир Путин в среду может лично поздравить патриарха Кирилла с днем тезоименитства, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:19

2023-05-24T14:19

2023-05-24T14:19

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду может лично поздравить патриарха Кирилла с днем тезоименитства, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день напряженный, у президента сейчас идут рабочие встречи, которые не носят публичный характер. Вы знаете, он с утра сегодня уже направил телеграмму – поздравил нашего патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Не исключаем, что в середине дня также президент лично поздравит с этим днем патриарха всея Руси", - сказал Песков. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.

https://ria.ru/20230524/troitsa-1873844213.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия