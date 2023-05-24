https://ria.ru/20230524/teroborona-1873895135.html

Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне

Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне - РИА Новости, 24.05.2023

Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне

Погибший от действий украинских диверсантов в Белгородской области житель села Козинка служил в территориальной обороне, у него остались жена и дочь, рассказал... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:16

2023-05-24T16:16

2023-05-24T16:21

россия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

бондарев

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Погибший от действий украинских диверсантов в Белгородской области житель села Козинка служил в территориальной обороне, у него остались жена и дочь, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жена погибшего получила ранение и находится в больнице. "Один человек убит - наш Гаевой Юра, который был в теробороне. Снаряд разорвался буквально перед ним. У Юры осталась жена, ранена, находится в тяжелом положении, но не критическом, и дочь - около 15 лет", - рассказал Бондарев. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html

россия

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, бондарев, следственный комитет россии (ск рф)