https://ria.ru/20230524/teroborona-1873895135.html
Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне
Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне - РИА Новости, 24.05.2023
Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне
Погибший от действий украинских диверсантов в Белгородской области житель села Козинка служил в территориальной обороне, у него остались жена и дочь, рассказал... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:16
2023-05-24T16:16
2023-05-24T16:21
россия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
бондарев
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Погибший от действий украинских диверсантов в Белгородской области житель села Козинка служил в территориальной обороне, у него остались жена и дочь, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жена погибшего получила ранение и находится в больнице. "Один человек убит - наш Гаевой Юра, который был в теробороне. Снаряд разорвался буквально перед ним. У Юры осталась жена, ранена, находится в тяжелом положении, но не критическом, и дочь - около 15 лет", - рассказал Бондарев. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, бондарев, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Бондарев, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибший из-за атаки ДРГ в Белгородской области служил в теробороне
В Белгородской области заявили, что погибший из-за атаки ДРГ служил в теробороне