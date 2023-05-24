https://ria.ru/20230524/termin-1873896781.html
Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане"
Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане" - РИА Новости, 24.05.2023
Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане"
Отказ от применения таких определений, как "инфоцыгане", находится в области журналистской этики, заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:23
2023-05-24T16:23
2023-05-24T16:23
общество
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
игорь баринов
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Отказ от применения таких определений, как "инфоцыгане", находится в области журналистской этики, заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Во время "правительственного часа" в Госдуме РФ с участием главы агентства один из депутатов поинтересовался, как исполняется поручение президента РФ относительно его поддержки запрета использования термина "инфоцыгане" в государственных средствах массовой информации и социальных сетях, чтобы не допускать никаких элементов ксенофобии. "Даже не желая того, можно обидеть целый этнос. Мы, кстати, еще до совета (при президенте РФ по межнациональным отношениям – ред.) обратили на это внимание – вышли на наших коллег в Минцифре и направили в наши большие средства массовой информации обращение для того, чтобы более внимательно к этому относиться, чтобы не употреблять подобные термины, которые затрагивают ту или иную национальность. Конечно, это очень сложно регулировать и, наверное, это лежит больше в области журналистской этики. Надеюсь, что мы будем услышаны нашими коллегами из средств массовой информации", - сказал Баринов. В ходе заседания совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию". Президент РФ Владимир Путин ответил, что на блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить. Он добавил, что также будут предприняты меры, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
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общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, госдума рф
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Игорь Баринов, Госдума РФ
Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане"
Глава ФАДН Баринов: использование термина "инфоцыгане" лежит в области журналистской этики