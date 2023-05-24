https://ria.ru/20230524/termin-1873896781.html

Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане"

Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане" - РИА Новости, 24.05.2023

Глава ФАДН прокомментировал использование термина "инфоцыгане"

Отказ от применения таких определений, как "инфоцыгане", находится в области журналистской этики, заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

общество

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

игорь баринов

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Отказ от применения таких определений, как "инфоцыгане", находится в области журналистской этики, заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Во время "правительственного часа" в Госдуме РФ с участием главы агентства один из депутатов поинтересовался, как исполняется поручение президента РФ относительно его поддержки запрета использования термина "инфоцыгане" в государственных средствах массовой информации и социальных сетях, чтобы не допускать никаких элементов ксенофобии. "Даже не желая того, можно обидеть целый этнос. Мы, кстати, еще до совета (при президенте РФ по межнациональным отношениям – ред.) обратили на это внимание – вышли на наших коллег в Минцифре и направили в наши большие средства массовой информации обращение для того, чтобы более внимательно к этому относиться, чтобы не употреблять подобные термины, которые затрагивают ту или иную национальность. Конечно, это очень сложно регулировать и, наверное, это лежит больше в области журналистской этики. Надеюсь, что мы будем услышаны нашими коллегами из средств массовой информации", - сказал Баринов. В ходе заседания совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию". Президент РФ Владимир Путин ответил, что на блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить. Он добавил, что также будут предприняты меры, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

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общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, госдума рф