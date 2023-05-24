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В Чебоксарах осудили экс-полицейского за присвоение 46 изъятых телефонов

В Чебоксарах осудили экс-полицейского за присвоение 46 изъятых телефонов - РИА Новости, 24.05.2023

В Чебоксарах осудили экс-полицейского за присвоение 46 изъятых телефонов

Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска в Чебоксарах осужден на 3 года колонии за присвоение 46 ранее утерянных и обнаруженных полицейскими... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:37

2023-05-24T18:37

2023-05-24T18:37

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска в Чебоксарах осужден на 3 года колонии за присвоение 46 ранее утерянных и обнаруженных полицейскими телефонов, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По данным следствия, с декабря 2019 года по сентябрь 2020-го полицейский неоднократно присваивал сотовые телефоны, найденные в рамках проведения оперативных мероприятий по заявлениям граждан об их утрате. Пользуясь своим служебным положением, он не возвращал владельцам обнаруженные и изъятые телефоны, а сбывал их другим людям по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Всего таким образом он присвоил и продал 46 телефонов, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Эти факты были выявлены сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Чувашии. "Мужчина признан виновным в совершении 46 эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", - говорится в сообщении регионального СУ СК. Отмечается, что в 2021 году этот же сотрудник полиции уже был осужден за совершение аналогичного преступления, а также за получение взятки и кражу из сейфа начальника отдела уголовного розыска изъятых в рамках расследования уголовного дела 20,5 тысяч рублей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230524/zhdun-1873920276.html

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)