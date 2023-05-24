https://ria.ru/20230524/tekhnika-1873893598.html

Япония передала сто единиц автотехники Украине

Япония передала сто единиц автотехники Украине - РИА Новости, 24.05.2023

Япония передала сто единиц автотехники Украине

Церемония передачи Украине обещанных премьер-министром Японии Фумио Кисидой 100 единиц автотехники прошла в среду в министерстве обороны Японии, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:11

2023-05-24T16:11

2023-05-24T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

япония

украина

фумио кисида

владимир зеленский

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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Церемония передачи Украине обещанных премьер-министром Японии Фумио Кисидой 100 единиц автотехники прошла в среду в министерстве обороны Японии, сообщил телеканал NHK. Помощь включает в себя грузовики на 10 человек, а также технику для разбора завалов. Вопрос предоставления такой помощи обсуждался на встрече Владимира Зеленского и Кисиды 21 мая на полях саммита "большой семерки". Он обещал также передать 30 тысяч сухих пайков. Саммит прошел 19-21 мая в Хиросиме. Неожиданно в субботу, 20 мая японский МИД сообщил, что по настоянию украинской стороны саммит лично посетит Владимир Зеленский. Он был в Хиросиме 20 и 21 мая. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230524/tanki-1873884980.html

https://ria.ru/20230523/yug-1873531963.html

япония

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в мире, япония, украина, фумио кисида, владимир зеленский