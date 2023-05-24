https://ria.ru/20230524/tanki-1873884980.html

Киев рассчитывает в скором времени получить 110 немецких танков

Киев рассчитывает в скором времени получить 110 немецких танков - РИА Новости, 24.05.2023

Киев рассчитывает в скором времени получить 110 немецких танков

Украина рассчитывает, что в скором времени получит еще 110 немецких танков Leopard 1A5, заявил в среду посол страны в ФРГ Алексей Макеев в Twitter. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:42

2023-05-24T15:42

2023-05-24T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украина рассчитывает, что в скором времени получит еще 110 немецких танков Leopard 1A5, заявил в среду посол страны в ФРГ Алексей Макеев в Twitter. "110 (Leopard - ред.) 1A5. Уже скоро!" - написал посол , сопроводив пост видео с танком и своим фото на фоне бронетехники. Конкретных сроков поставки Макеев не уточнил. Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украине после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder. Во вторник правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, включавшего в себя, в числе прочего, 54 разведывательных беспилотника Vector и радар противовоздушной обороны TRML-4D. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230516/tank-1872153694.html

украина

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в мире, украина, германия