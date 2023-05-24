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Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
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20:07 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/svyazi-1873957159.html
Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Россией
Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Россией
Крайне правая партия "Национальное объединение" была вынуждена искать финансирование вне ЕС из-за того, что ни одни банк Франции и Евросоюза не согласился дать... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:07
2023-05-24T20:07
россия
франция
москва
марин ле пен
владимир путин
эммануэль макрон
совет европы
евросоюз
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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Крайне правая партия "Национальное объединение" была вынуждена искать финансирование вне ЕС из-за того, что ни одни банк Франции и Евросоюза не согласился дать ей займ, заявила Марин Ле Пен на парламентской комиссии по иностранному влиянию в Нацсобрании Франции, которая расследует возможные связи Ле Пен с Россией. Издание Mediapart в апреле 2022 года опубликовало статью, где утверждалось, что "Национальное объединение", которую до 2022 года возглавляла Ле Пен, в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро. Позже новый президент партии Жордан Барделля отверг обвинения в связях партии с Россией и ее влиянии на политику партии, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто обвиняет ее в получении финансирования из Москвы. Барделля отметил, что в 2015 году партия брала заем в чешско-российском банке, который позже обанкротился, "со ставкой в 6% годовых", что "не является дружескими условиями". В ноябре депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России. Результаты расследования должны быть опубликованы в начале июня. "Банки отказываются давать нам займы. В течение многих лет нам не удавалось получить даже небольшого займа в самом некрупном банке Франции или ЕС. Это создает тяжелые финансовые трудности для такого политического движения, как наше", - сказала Ла Пен на заседании, которое транслировалось на официальном сайте госоргана. Она отметила, что расходы на президентскую кампанию, которые составили от 800 тысяч до миллиона евро, также полностью легли на счет партии, в то время как государство должно брать на себя оплату процентов по займам, которые политические партии берут для расходов на избирательные кампании. "Мы отправили более 200 писем в разные банковские учреждения, ни одно из них не одобрило нам займ. Это невероятно, что Франция не может обеспечить кандидату от крупной партии на президентских выборах финансирование, не способно обеспечить кандидату на парламентских выборах доступ к займам, это противоречит 4-й статье конституции", - заявила Ле Пен. Она отметила, что ее партии были предложены займы в китайском, иранском и чешско-российском банке, и, по ее мнению, было логичным выбрать последний, потому как "Чехия входит в ЕС, а Россия была членом Совета Европы". Ле Пен подчеркнула, что "происхождение средств было проверено и перепроверено абсолютно всеми": французским банком Societe Generale, французским ведомством по борьбе с отмыванием денег Tracfin и другими органами. Ле Пен заявила, что стала жертвой "неприемлемой кампании по диффамации, основанной на подозрениях, а не на фактах, которые позволили думать, что идеи, которые защищает партия, были следствием этого займа". "Эти обвинения (о связах с Россией) были выдвинуты тем, кто, на мой взгляд, не имел ни этического, ни морального права – президентом республики. Я придерживаюсь мнения, что кандидат в президенты всегда должен избегать клеветничества и злословия в адрес политического оппонента, в особенности если этот кандидат уже является президентом", - подчеркнула она. При этом Ле Пен отвергла все обвинения в том, что данный займ обязывал ее к проведению определённой политической линии, отметив, что "единственное обязательство, когда берешь кредит, это его выплатить". "Если я подписываю займ, я подписываю его с банком, а не с Владимиром Путиным, иначе это означало бы, что вы все подписали займ с Эммануэлем Макроном! Если бы этот займ меня к чему-то обязывал, я бы его не подписала", - заключила Ле Пен. Ле Пен в среду предстала перед парламентской комиссией, расследующей обвинения в получении финансирования партии "Национальное объединение" от России.
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россия, франция, москва, марин ле пен, владимир путин, эммануэль макрон, совет европы, евросоюз
Россия, Франция, Москва, Марин Ле Пен, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Совет Европы, Евросоюз
Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Россией

Ле Пен об обвинениях в связях с Россией: ни один банк Франции и ЕС не соглашался дать займ

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Крайне правая партия "Национальное объединение" была вынуждена искать финансирование вне ЕС из-за того, что ни одни банк Франции и Евросоюза не согласился дать ей займ, заявила Марин Ле Пен на парламентской комиссии по иностранному влиянию в Нацсобрании Франции, которая расследует возможные связи Ле Пен с Россией.
Издание Mediapart в апреле 2022 года опубликовало статью, где утверждалось, что "Национальное объединение", которую до 2022 года возглавляла Ле Пен, в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро. Позже новый президент партии Жордан Барделля отверг обвинения в связях партии с Россией и ее влиянии на политику партии, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто обвиняет ее в получении финансирования из Москвы.
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Барделля отметил, что в 2015 году партия брала заем в чешско-российском банке, который позже обанкротился, "со ставкой в 6% годовых", что "не является дружескими условиями". В ноябре депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России. Результаты расследования должны быть опубликованы в начале июня.
"Банки отказываются давать нам займы. В течение многих лет нам не удавалось получить даже небольшого займа в самом некрупном банке Франции или ЕС. Это создает тяжелые финансовые трудности для такого политического движения, как наше", - сказала Ла Пен на заседании, которое транслировалось на официальном сайте госоргана.
Она отметила, что расходы на президентскую кампанию, которые составили от 800 тысяч до миллиона евро, также полностью легли на счет партии, в то время как государство должно брать на себя оплату процентов по займам, которые политические партии берут для расходов на избирательные кампании.
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"Мы отправили более 200 писем в разные банковские учреждения, ни одно из них не одобрило нам займ. Это невероятно, что Франция не может обеспечить кандидату от крупной партии на президентских выборах финансирование, не способно обеспечить кандидату на парламентских выборах доступ к займам, это противоречит 4-й статье конституции", - заявила Ле Пен.
Она отметила, что ее партии были предложены займы в китайском, иранском и чешско-российском банке, и, по ее мнению, было логичным выбрать последний, потому как "Чехия входит в ЕС, а Россия была членом Совета Европы". Ле Пен подчеркнула, что "происхождение средств было проверено и перепроверено абсолютно всеми": французским банком Societe Generale, французским ведомством по борьбе с отмыванием денег Tracfin и другими органами.
Ле Пен заявила, что стала жертвой "неприемлемой кампании по диффамации, основанной на подозрениях, а не на фактах, которые позволили думать, что идеи, которые защищает партия, были следствием этого займа".
"Эти обвинения (о связах с Россией) были выдвинуты тем, кто, на мой взгляд, не имел ни этического, ни морального права – президентом республики. Я придерживаюсь мнения, что кандидат в президенты всегда должен избегать клеветничества и злословия в адрес политического оппонента, в особенности если этот кандидат уже является президентом", - подчеркнула она.
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При этом Ле Пен отвергла все обвинения в том, что данный займ обязывал ее к проведению определённой политической линии, отметив, что "единственное обязательство, когда берешь кредит, это его выплатить".
"Если я подписываю займ, я подписываю его с банком, а не с Владимиром Путиным, иначе это означало бы, что вы все подписали займ с Эммануэлем Макроном! Если бы этот займ меня к чему-то обязывал, я бы его не подписала", - заключила Ле Пен.
Ле Пен в среду предстала перед парламентской комиссией, расследующей обвинения в получении финансирования партии "Национальное объединение" от России.
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