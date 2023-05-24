https://ria.ru/20230524/suverenitet-1873916839.html

Путин назвал ключ к политической и экономической независимости

Путин назвал ключ к политической и экономической независимости - РИА Новости, 24.05.2023

Путин назвал ключ к политической и экономической независимости

Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:38

2023-05-24T17:38

2023-05-24T17:38

технологии

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a121334ed3eb43e1500fcdbd522ee56d.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве. Во время выступления Путин заявил, что одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза является обеспечение технологического суверенитета. "Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230519/samodostatochnost-1872960676.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, москва