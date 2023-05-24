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Путин назвал ключ к политической и экономической независимости - РИА Новости, 24.05.2023
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17:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/suverenitet-1873916839.html
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости - РИА Новости, 24.05.2023
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости
Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:38
2023-05-24T17:38
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
москва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве. Во время выступления Путин заявил, что одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза является обеспечение технологического суверенитета. "Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, москва
Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире, Москва
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости

Президент Путин назвал технологический суверенитет сердцевиной политической независимости

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве.
Во время выступления Путин заявил, что одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза является обеспечение технологического суверенитета.
"Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета
19 мая, 15:44
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ миреМосква
 
 
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