https://ria.ru/20230524/suverenitet-1873916839.html
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости - РИА Новости, 24.05.2023
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости
Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:38
2023-05-24T17:38
2023-05-24T17:38
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
москва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве. Во время выступления Путин заявил, что одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза является обеспечение технологического суверенитета. "Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/samodostatochnost-1872960676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, москва
Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире, Москва
Путин назвал ключ к политической и экономической независимости
Президент Путин назвал технологический суверенитет сердцевиной политической независимости
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, по сути, является сердцевиной политической и экономической независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве.
Во время выступления Путин заявил, что одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза
является обеспечение технологического суверенитета.
"Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", - сказал Путин.
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета