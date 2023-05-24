https://ria.ru/20230524/suek-1873791725.html

СУЭК стала победителем в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса"

СУЭК стала победителем в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса" - РИА Новости, 24.05.2023

СУЭК стала победителем в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса"

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) стала победителем в одной из номинаций конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:39

2023-05-24T10:39

2023-05-24T10:39

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) стала победителем в одной из номинаций конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022", сообщает пресс-служба компании.Итоги конкурса подвел Российский союз промышленников и предпринимателей. СУЭК стала одним из победителей в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG", наряду с компаниями ГМК "Норильский никель", "Росатом" и "РУСАЛ".В 2023 году на конкурс поступило 287 заявок по всем номинациям – экономическим и социальным. Участники конкурса представляют практически все сектора экономики: от металлургии и химии до машиностроения и логистики.Как отмечается в сообщении, СУЭК - признанный лидер российского бизнеса в том числе в области устойчивого развития и ESG. За последние 10 лет компания удостоилась свыше 200 профессиональных и общественных наград, ведущих позиций во всех основных профильных индексах, рейтингах и рэнкингах, среди которых конкурс РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследование "Лидеры корпоративной благотворительности", премии People Investor, "МедиаТЭК", "Импульс добра", рейтинги RAEX Europe, РА "Эксперт РА" и другие.Отчетность в области устойчивого развития СУЭК на протяжении многих лет отмечается в числе лучших экспертами самых авторитетных конкурсов, индексов и рейтингов. С отчетом, который удостоен наград по итогам 2022-го года, можно ознакомиться на сайте СУЭК.По данным пресс-службы, СУЭК также среди первых российских компаний получила официальный статус "Партнера национальных проектов" за вклад в реализацию национальных приоритетов в различных сферах.Церемония награждения состоится 26 мая 2023 года в День российского предпринимательства.СУЭК – крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в четверку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают 73 тысячи человек.

https://ria.ru/20230420/tekhnika-1866656947.html

https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1864904506.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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