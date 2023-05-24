Рейтинг@Mail.ru
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/sud-1873891981.html
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд - РИА Новости, 24.05.2023
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве российского военнопленного украинским морским пехотинцем в Мариуполе,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:04
2023-05-24T16:04
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве российского военнопленного украинским морским пехотинцем в Мариуполе, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего Максима Бабича, военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины. Бабич обвиняется по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, совместно с командиром Олегом Завалецким забил до смерти военнопленного. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. В отношении Завалецкого уголовное дело на данный момент находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Согласно сообщению штаба, Завалецкий обвиняется в совершении убийства военнопленного и еще пяти мирных жителей.
https://ria.ru/20230524/sud-1873881367.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, Безопасность
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд

В ДНР направили в суд дело украинского морпеха, убившего российского пленного в Мариуполе

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве российского военнопленного украинским морским пехотинцем в Мариуполе, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего Максима Бабича, военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины. Бабич обвиняется по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
"По версии следствия, в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, совместно с командиром Олегом Завалецким забил до смерти военнопленного. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
В отношении Завалецкого уголовное дело на данный момент находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Согласно сообщению штаба, Завалецкий обвиняется в совершении убийства военнопленного и еще пяти мирных жителей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Суд начнет рассматривать дело наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая
Вчера, 15:24
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариупольБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала