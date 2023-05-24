https://ria.ru/20230524/sud-1873891981.html

Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд

Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд - РИА Новости, 24.05.2023

Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве российского военнопленного украинским морским пехотинцем в Мариуполе,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:04

2023-05-24T16:04

2023-05-24T16:04

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мариуполь

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве российского военнопленного украинским морским пехотинцем в Мариуполе, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего Максима Бабича, военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины. Бабич обвиняется по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, совместно с командиром Олегом Завалецким забил до смерти военнопленного. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. В отношении Завалецкого уголовное дело на данный момент находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Согласно сообщению штаба, Завалецкий обвиняется в совершении убийства военнопленного и еще пяти мирных жителей.

https://ria.ru/20230524/sud-1873881367.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, безопасность