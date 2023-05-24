https://ria.ru/20230524/sud-1873881367.html
Суд начнет рассматривать дело наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая
Суд начнет рассматривать дело наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая - РИА Новости, 24.05.2023
Суд начнет рассматривать дело наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая
Южный окружной военный суд назначил на 31 мая дату первого судебного заседания по уголовному делу в отношении иностранных наемников, воевавших в Донбассе,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:24
2023-05-24T15:24
2023-05-24T15:43
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на 31 мая дату первого судебного заседания по уголовному делу в отношении иностранных наемников, воевавших в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе суда."Судебное заседание состоится 31 мая в 10.00 мск", - говорится в сообщении.Ранее, в конце апреля, стало известно, что уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.В частности, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, ростов-на-дону, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Ростов-на-Дону, Безопасность, Украина, В мире
Суд начнет рассматривать дело наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая
Суд начнет рассмотрение дела иностранных наемников, воевавших в Донбассе, 31 мая