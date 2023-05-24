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Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/spetstekhnika-1873864991.html
Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники - РИА Новости, 24.05.2023
Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вновь побывал в зоне проведения СВО, передал воинским подразделениям, где несут службу бойцы из региона,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:16
2023-05-24T14:16
специальная военная операция на украине
самарская область
дмитрий азаров
россия
сво
спецоперация
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вновь побывал в зоне проведения СВО, передал воинским подразделениям, где несут службу бойцы из региона, более 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также дополнительные спецсредства и снаряжение, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области."Рад тому, что мы впервые смогли собрать вместе представителей всех воинских подразделений, в которых проходят службу наши земляки. Собрали мы их не просто, чтобы повидаться, хотя и это было для меня лично очень важно, как и для самих бойцов. Мы сегодня передали воинским подразделениям, где проходят службу наши земляки, специальную технику, легковые автомобили – всего 32 единицы", – отметил глава региона.Азаров подчеркнул, что суммарно благодаря поддержке промышленных предприятий региона в ближайшее время в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники, планируется передать в общей сложности 78 машин. "Я уверен, что эта помощь будет приближать победу каждый день", – заявил губернатор.Во время предыдущей поездки Азарова в зону проведения СВО бойцы рассказали о нехватке техники, необходимой, например, для подвоза воды, топлива, тушения пожаров. Нужны были автомобили для перевозки людей, машины с грузоподъемным краном, передвижные дизель-генераторы, а также запасные части."Бойцы сказали, что эта техника будет очень востребована, и для успешного выполнения боевых задач, и для специальных целей, а также для обеспечения личного состава. Все это востребовано и на передовой для обеспечения армии, и в тыловых районах. Мы руководствуемся тем запросом, который есть от командиров воинских подразделений. Будем и дальше подставлять плечо нашим защитникам Отечества, которые здесь, на передовой, защищают мирное небо над Россией, в том числе над нашей родной Самарской областью", – подчеркнул Азаров.Командиры воинских подразделений отметили значимость переданной техники. Так, например, машину КУНГ будут использовать в качестве передвижной ремонтной мастерской – как в тыловых районах, так и на передовой. "Это большое подспорье в работе и ремонте техники. Спасибо вам большое, Дмитрий Игоревич. Вы сдержали свое слово", – сказал один из защитников Отечества.Губернатор также проинспектировал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города-побратима Снежное. Регион оказывает помощь в восстановлении детских садов, школ больниц, дорог, коммунальных сетей.
https://ria.ru/20230410/pomosch-1870112164.html
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самарская область, дмитрий азаров, россия, сво, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Дмитрий Азаров, Россия, СВО, Спецоперация

Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники

© Фото : департамент информационной политики администрации губернатора Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вновь побывал в зоне проведения СВО, передал воинским подразделениям, где несут службу бойцы из региона, более 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также дополнительные спецсредства и снаряжение, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
«
"Рад тому, что мы впервые смогли собрать вместе представителей всех воинских подразделений, в которых проходят службу наши земляки. Собрали мы их не просто, чтобы повидаться, хотя и это было для меня лично очень важно, как и для самих бойцов. Мы сегодня передали воинским подразделениям, где проходят службу наши земляки, специальную технику, легковые автомобили – всего 32 единицы", – отметил глава региона.
Азаров подчеркнул, что суммарно благодаря поддержке промышленных предприятий региона в ближайшее время в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники, планируется передать в общей сложности 78 машин. "Я уверен, что эта помощь будет приближать победу каждый день", – заявил губернатор.
© Фото : департамент информационной политики администрации губернатора Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники
Во время предыдущей поездки Азарова в зону проведения СВО бойцы рассказали о нехватке техники, необходимой, например, для подвоза воды, топлива, тушения пожаров. Нужны были автомобили для перевозки людей, машины с грузоподъемным краном, передвижные дизель-генераторы, а также запасные части.
«
"Бойцы сказали, что эта техника будет очень востребована, и для успешного выполнения боевых задач, и для специальных целей, а также для обеспечения личного состава. Все это востребовано и на передовой для обеспечения армии, и в тыловых районах. Мы руководствуемся тем запросом, который есть от командиров воинских подразделений. Будем и дальше подставлять плечо нашим защитникам Отечества, которые здесь, на передовой, защищают мирное небо над Россией, в том числе над нашей родной Самарской областью", – подчеркнул Азаров.
Командиры воинских подразделений отметили значимость переданной техники. Так, например, машину КУНГ будут использовать в качестве передвижной ремонтной мастерской – как в тыловых районах, так и на передовой. "Это большое подспорье в работе и ремонте техники. Спасибо вам большое, Дмитрий Игоревич. Вы сдержали свое слово", – сказал один из защитников Отечества.
Губернатор также проинспектировал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города-побратима Снежное. Регион оказывает помощь в восстановлении детских садов, школ больниц, дорог, коммунальных сетей.
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьДмитрий АзаровРоссияСВОСпецоперация
 
 
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