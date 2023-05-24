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Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873965932.html
Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море
Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море - РИА Новости, 24.05.2023
Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море
Ситуация в Белгородской области сложная, но контролируемая, Россия способна противостоять любым внешним угрозам, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:29
2023-05-24T22:29
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
жозеп боррель
мария захарова
украина
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области сложная, но контролируемая, Россия способна противостоять любым внешним угрозам, заявил журналистам официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. В Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника. Более 70 украинских боевиков были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Белгородской области, на подобные атаки в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Ранение Залужного Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные своих источников в ВСУ. Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий, что она полностью достоверна, этой теме не стоит уделять особое внимание, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море: все беспилотники уничтожены, сообщили в среду в Минобороны.Истребители УкраинеГермания может помочь коалиции по истребителям F-16 для Украины обучением пилотов и предоставлением своей инфраструктуры, заявил главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц. Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс"
Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс"
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, жозеп боррель, мария захарова, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, турецкий поток, ми-8 амтш, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Турецкий поток, Ми-8 АМТШ, F-16, В мире
Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море

Минобороны: российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать корабль в Черном море

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСредний разведывательный корабль "Иван Хурс"
Средний разведывательный корабль Иван Хурс - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Средний разведывательный корабль "Иван Хурс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области сложная, но контролируемая, Россия способна противостоять любым внешним угрозам, заявил журналистам официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.
В Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника.
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
Более 70 украинских боевиков были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Белгородской области, на подобные атаки в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.05.2023Посмотреть

Ранение Залужного

Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные своих источников в ВСУ.
Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий, что она полностью достоверна, этой теме не стоит уделять особое внимание, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море: все беспилотники уничтожены, сообщили в среду в Минобороны.

Истребители Украине

Германия может помочь коалиции по истребителям F-16 для Украины обучением пилотов и предоставлением своей инфраструктуры, заявил главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц.
Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.
Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву.
Прохожие на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Диетическое горе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковЖозеп БоррельМария ЗахароваУкраинаЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныТурецкий потокМи-8 АМТШF-16В мире
 
 
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