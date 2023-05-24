https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873965932.html

Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море

Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море - РИА Новости, 24.05.2023

Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море

Ситуация в Белгородской области сложная, но контролируемая, Россия способна противостоять любым внешним угрозам, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T22:29

2023-05-24T22:29

2023-05-24T22:29

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

жозеп боррель

мария захарова

украина

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области сложная, но контролируемая, Россия способна противостоять любым внешним угрозам, заявил журналистам официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. В Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника. Более 70 украинских боевиков были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Белгородской области, на подобные атаки в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Ранение Залужного Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные своих источников в ВСУ. Российская сторона получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий, что она полностью достоверна, этой теме не стоит уделять особое внимание, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море: все беспилотники уничтожены, сообщили в среду в Минобороны.Истребители УкраинеГермания может помочь коалиции по истребителям F-16 для Украины обучением пилотов и предоставлением своей инфраструктуры, заявил главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц. Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

россия

белгородская область

украина

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Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс" Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс" 2023-05-24T22:29 true PT0M32S

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