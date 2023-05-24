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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 24.05.2023 (обновлено: 17:07 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873907502.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 24.05.2023
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
миг-29
украина
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, миг-29, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Украина
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР

Минобороны России: ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Григоровки в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 мая, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМиГ-29Украина
 
 
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