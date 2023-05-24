https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873907502.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 24.05.2023
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
миг-29
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384042_0:97:3294:1950_1920x0_80_0_0_5b2d613e407870b03739ba96c4006b60.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384042_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_07f3c7fd2afc525199727e686c5c0435.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, миг-29, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Украина
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Минобороны России: ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Григоровки в ДНР