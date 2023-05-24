https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873828304.html

МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией

МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией - РИА Новости, 24.05.2023

МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией

Любые поставки вооружений Киеву не отменят целей, поставленных специальной военной операцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:08

2023-05-24T12:08

2023-05-24T12:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

мария захарова

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любые поставки вооружений Киеву не отменят целей, поставленных специальной военной операцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция", – сказала Захарова на брифинге.Захарова отметила, что поставки оружия Украине приводят к дальнейшей эскалации конфликта и новым жертвам среди украинцев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, нато