Рейтинг@Mail.ru
МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 24.05.2023 (обновлено: 12:16 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873828304.html
МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией
МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией - РИА Новости, 24.05.2023
МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией
Любые поставки вооружений Киеву не отменят целей, поставленных специальной военной операцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:08
2023-05-24T12:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
мария захарова
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d16f104230814b7e32f817a58813c62b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любые поставки вооружений Киеву не отменят целей, поставленных специальной военной операцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция", – сказала Захарова на брифинге.Захарова отметила, что поставки оружия Украине приводят к дальнейшей эскалации конфликта и новым жертвам среди украинцев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099360_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d367b38656b627563855ad99189aaf4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
МИД: поставки оружия Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией

Захарова: любые поставки вооружения Украине не отменят целей, поставленных спецоперацией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России наводит реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Военнослужащий Вооруженных сил России наводит реактивную систему залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России наводит реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любые поставки вооружений Киеву не отменят целей, поставленных специальной военной операцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция", – сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что поставки оружия Украине приводят к дальнейшей эскалации конфликта и новым жертвам среди украинцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала