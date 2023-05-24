https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873760329.html

С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник

С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023

С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T03:39

2023-05-24T03:39

2023-05-24T09:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

концерн пво "алмаз-антей"

воздушно-космические силы россии

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/97/1550399779_0:44:3073:1773_1920x0_80_0_0_4c07d642bacedabe21fea3f734c91c43.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме, рассказал РИА Новости информированный источник. "Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", — сказал он.По его словам, расчет только контролировал работу комплекса. "Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", — уточнил собеседник агентства. Источник добавил, что "Витязь" одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей. С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. По данным из открытых источников, комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели — самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие — на максимальной дальности от 120 до 150 километров, а баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость целей может достигать двух километра в секунду.

https://ria.ru/20230523/bombardirovschiki-1873737679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь"