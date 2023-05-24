https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873760329.html
С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник
С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2023
С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:39
2023-05-24T03:39
2023-05-24T09:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
концерн пво "алмаз-антей"
воздушно-космические силы россии
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме, рассказал РИА Новости информированный источник. "Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", — сказал он.По его словам, расчет только контролировал работу комплекса. "Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", — уточнил собеседник агентства. Источник добавил, что "Витязь" одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей. С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. По данным из открытых источников, комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели — самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие — на максимальной дальности от 120 до 150 километров, а баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость целей может достигать двух километра в секунду.
https://ria.ru/20230523/bombardirovschiki-1873737679.html
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безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Воздушно-космические силы России, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник
С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме, рассказал РИА Новости информированный источник.
«
"Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", — сказал он.
По его словам, расчет только контролировал работу комплекса.
"Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", — уточнил собеседник агентства.
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Источник добавил, что "Витязь" одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей.
С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей
" для зенитных ракетных войск. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
По данным из открытых источников, комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели — самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие — на максимальной дальности от 120 до 150 километров, а баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость целей может достигать двух километра в секунду.