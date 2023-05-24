https://ria.ru/20230524/sotsgarantii-1873852622.html

Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям

Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.05.2023

Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям

Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил в среду... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:35

2023-05-24T13:35

2023-05-24T13:50

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Такая системная работа будет продолжена", - сказал Шойгу на коллегии с руководящим составом ведомства. Он уточнил, что сейчас командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. Юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы привлечены к предоставлению им адресной помощи. "Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента Российской федерации создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества", - добавил министр.

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей шойгу