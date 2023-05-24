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Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 24.05.2023 (обновлено: 13:50 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/sotsgarantii-1873852622.html
Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям
Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.05.2023
Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям
Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил в среду... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:35
2023-05-24T13:50
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Такая системная работа будет продолжена", - сказал Шойгу на коллегии с руководящим составом ведомства. Он уточнил, что сейчас командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. Юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы привлечены к предоставлению им адресной помощи. "Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента Российской федерации создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества", - добавил министр.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям

Шойгу заявил, что системную работу по соцгарантиям участникам СВО и их семьям продолжат

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Такая системная работа будет продолжена", - сказал Шойгу на коллегии с руководящим составом ведомства.
Он уточнил, что сейчас командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. Юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы привлечены к предоставлению им адресной помощи.
"Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента Российской федерации создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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