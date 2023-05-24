https://ria.ru/20230524/sosva-1873875489.html

Суд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о крупном пожаре в уральской Сосьве

Суд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о крупном пожаре в уральской Сосьве - РИА Новости, 24.05.2023

Суд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о крупном пожаре в уральской Сосьве

Свердловский областной суд оставил в СИЗО начальника лесопилки, обвиняемого в крупном пожаре в уральском поселке Сосьва, где погибли два человека, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:58

2023-05-24T14:58

2023-05-24T14:58

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в СИЗО начальника лесопилки, обвиняемого в крупном пожаре в уральском поселке Сосьва, где погибли два человека, сообщает пресс-служба суда. Крупный пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля, тогда в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Был введен режим ЧС. В полиции отмечали, что причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия. По факту пожара в Сосьве были возбуждены уголовные дела. Так, 29-летнему управляющему пилорамы Газанфару Мамедову предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеславу Алексееву, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Оба были арестованы по 26 июня. "Заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Серовского районного суда без изменений. Газанфар Мамедов останется под стражей до 26 июня", – говорится в сообщении. Ранее решение об аресте было признано законным и в отношении Алексеева. После пожара глава Сосьвы Геннадий Макаров покинул свой пост по собственному желанию, в департаменте информполитики региона и аппарате думы Сосьвинского городского округа уточняли, что "заявление по собственному желанию о досрочном прекращении полномочий Макарова было удовлетворено", врио мэра Сосьвы назначен его заместитель, Артем Киселев. Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что на восстановление жилья и инфраструктуры в Сосьве потребуется около 2 миллиардов рублей, восстановить поселок планируется к октябрю 2023 года.

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868022015.html

https://ria.ru/20230517/putin-1872417187.html

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