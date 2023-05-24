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Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 24.05.2023
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08:53 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/slukhi-1873774067.html
Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь"
Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 24.05.2023
Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь"
Западные страны могут распространять неверные слухи о международной инициативе Китая "Один пояс - один путь", чтобы попытаться вмешаться в ее реализацию, заявил РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:53
2023-05-24T08:53
в мире
китай
центральная азия
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Западные страны могут распространять неверные слухи о международной инициативе Китая "Один пояс - один путь", чтобы попытаться вмешаться в ее реализацию, заявил исполнительный ректор Института стратегии "Пояса и пути" Университета Цинхуа Ши Чжицинь. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. "Согласно некоторой неофициальной информации, западные страны могут распространять какие-то скандалы или слухи об инициативе "Один пояс - один путь", они используют неверную информацию, чтобы так говорить... Например, они говорили, что "Один пояс - один путь" - это план экспансии Китая на другие страны, это то, что используется в западных СМИ, таким образом они могут пытаться вмешиваться в реализацию инициативы...", - заявил Ши Чжицинь на симпозиуме экспертов и СМИ по инициативе глобального развития и ШОС в офисе китайской компании Bilibili. Он отметил, что не видел большого количества конкретных намеренных действий Запада против инициативы "Один пояс - один путь". "Думаю, что раньше это могло влиять на признание и понимание общественностью инициативы, но я думаю, что благодаря свидетельствам времени, фактам, доказательствам будет все больше и больше понятно, что слухи - это не правда, все это понимают", - добавил эксперт.
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в мире, китай, центральная азия, европа, шос
В мире, Китай, Центральная Азия, Европа, ШОС
Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь"

Эксперт предупредил о ложных слухах Запада об инициативе Китая "Один пояс - один путь"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Западные страны могут распространять неверные слухи о международной инициативе Китая "Один пояс - один путь", чтобы попытаться вмешаться в ее реализацию, заявил исполнительный ректор Института стратегии "Пояса и пути" Университета Цинхуа Ши Чжицинь.
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
"Согласно некоторой неофициальной информации, западные страны могут распространять какие-то скандалы или слухи об инициативе "Один пояс - один путь", они используют неверную информацию, чтобы так говорить... Например, они говорили, что "Один пояс - один путь" - это план экспансии Китая на другие страны, это то, что используется в западных СМИ, таким образом они могут пытаться вмешиваться в реализацию инициативы...", - заявил Ши Чжицинь на симпозиуме экспертов и СМИ по инициативе глобального развития и ШОС в офисе китайской компании Bilibili.
Он отметил, что не видел большого количества конкретных намеренных действий Запада против инициативы "Один пояс - один путь".
"Думаю, что раньше это могло влиять на признание и понимание общественностью инициативы, но я думаю, что благодаря свидетельствам времени, фактам, доказательствам будет все больше и больше понятно, что слухи - это не правда, все это понимают", - добавил эксперт.
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