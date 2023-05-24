https://ria.ru/20230524/slukhi-1873774067.html

Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь"

Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперт предупредил о фейках об инициативе КНР "Один пояс - один путь"

Западные страны могут распространять неверные слухи о международной инициативе Китая "Один пояс - один путь", чтобы попытаться вмешаться в ее реализацию, заявил РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:53

2023-05-24T08:53

2023-05-24T08:53

в мире

китай

центральная азия

европа

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_571:0:2630:1158_1920x0_80_0_0_e21d7c67f315c7463d8701a2bda2ff82.jpg

ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Западные страны могут распространять неверные слухи о международной инициативе Китая "Один пояс - один путь", чтобы попытаться вмешаться в ее реализацию, заявил исполнительный ректор Института стратегии "Пояса и пути" Университета Цинхуа Ши Чжицинь. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. "Согласно некоторой неофициальной информации, западные страны могут распространять какие-то скандалы или слухи об инициативе "Один пояс - один путь", они используют неверную информацию, чтобы так говорить... Например, они говорили, что "Один пояс - один путь" - это план экспансии Китая на другие страны, это то, что используется в западных СМИ, таким образом они могут пытаться вмешиваться в реализацию инициативы...", - заявил Ши Чжицинь на симпозиуме экспертов и СМИ по инициативе глобального развития и ШОС в офисе китайской компании Bilibili. Он отметил, что не видел большого количества конкретных намеренных действий Запада против инициативы "Один пояс - один путь". "Думаю, что раньше это могло влиять на признание и понимание общественностью инициативы, но я думаю, что благодаря свидетельствам времени, фактам, доказательствам будет все больше и больше понятно, что слухи - это не правда, все это понимают", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230524/protokol-1873768985.html

китай

центральная азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, центральная азия, европа, шос